Roban a la Minera camisetas regaladas por jugadores del Real Madrid

La alegría que supuso para la Deportiva Minera, club de Segunda Federación, el hecho de enfrentarse al mejor equipo del mundo, el Real Madrid, se vio algo truncada con un suceso que se produjo tras el partido de dieciseisavos de la Copa del Rey. Hasta jugadores del conjunto ‘local’ –no jugaron en su estadio, sino en Cartagonova– descubrieron al abrir una caja con camisetas regaladas por los blancos que faltaba las suyas, ya que alguien las había robado anteriormente.

Independientemente de los intercambios de prendas que tuvieron lugar sobre el terreno de juego durante el descanso y tras el pitido final, los integrantes de la Minera habían pedido la camiseta de su futbolista favorito, por lo que el Real Madrid, en un gesto de generosidad, cedió varias al club de inferior categoría.

Sin embargo, varias de ellas desaparecieron para disgusto del equipo de Cartagena. El Real Madrid venció por 0-5 en una goleada que entra en la historia para el municipio Llano del Beal, al que pertenece un equipo llamado Minera que se enfrentó al rey de Europa este lunes con todos los honores. Los gestos de aprecio entre jugadores de uno y otro combinado se sucedieron durante todo el choque, pero esa ausencia de varias camisetas pilló por sorpresa a los anfitriones, que se llevaron un chasco tremendo.

Según la Cadena Ser en Murcia, varias de las camisetas que los jugadores del Real Madrid cedieron a sus rivales desaparecieron por un robo. Este medio informó de que cuatro integrantes (no se sabe si futbolistas o trabajadores) de la Minera se quedaron sin la suya y otros cuatro acabaron cogiendo una de alguien que no era el que habían pedido con tal de no irse con las manos vacías después de una jornada difícil de olvidar.

El lío con las camisetas en la Minera

La persona que robó buena parte de las equipaciones tendría acceso completo a las instalaciones de Cartagonova, empañando así un día histórico y difícil de repetir para la Minera, que pese a que no fue rival para el Real Madrid ha dejado grandes momentos en la Copa como su heroica victoria en penaltis al Deportivo Alavés.