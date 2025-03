River quedó apeado de la Libertadores hace un año por penalti exactamente igual que el de Julián Álvarez

Lo que le ocurrió a Julián Álvarez en la tanda de penaltis contra el Real Madrid es «mala suerte». Lo dijeron Courtois, Modric y Ancelotti. Sin embargo, guste o no, Marciniak y su VAR tomaron la decisión correcta, que queda bien explicada en el reglamento. Si el jugador toca dos veces el balón durante la pena máxima, el lanzamiento quedará anulado. Hace más de un año, el la Copa Libertadores, le pasó lo mismo a River Plate, el ex equipo de la Araña.

El 9 de agosto de 2023, River Plate y SC Internacional disputaban la vuelta de los octavos de final de la Libertadores en el Estadio Beira-Rio (Brasil). Después de ganar la ida por 2-1 en el Monumental, River jugó con su destino en tierras brasileñas. En el minuto 90 y con un 2-0 en su contra, los argentinos consiguieron empatar e ir a la prórroga gracias a una diana de Robert Rojas.

En la media hora extra de encuentro, el resultado se quedó idéntico. Por ende, penaltis. Después de 15 disparos impolutos, Pablo Solari, octavo tirador de River, también marca. Sin embargo, el 36 se resbala en su intento. Andrés Matonte se lleva su mano al oído para analizar la jugada con sus compañeros en el VAR. Y, después de una revisión exhaustiva de un poco más de dos minutos, el lanzamiento de Solari quedó anulado por tocar en dos ocasiones el esférico. Si bien luego uno de los brasileños también falló su disparo, River Plate acabó siendo eliminado tras caer por 11-9.

Se lo anularon a River en Libertadores hace un año, “Sampaio”. Con VAR, zoom y varias tomas de cámara para determinar que hubo doble toque como en el de Julián. A ver si empezamos a leer el reglamento para no quedar como un ignorante la próxima vez eh. pic.twitter.com/8jfTjMHf0o https://t.co/cCDofvCTVQ — M. (@marlon_p8) March 13, 2025

Mbappé también vio el doble toque de Julián

Desde el centro del campo, Kylian Mbappé observó que Julián Álvarez hizo contacto con el balón en dos ocasiones durante su penalti. Durante la tanda de penaltis entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el inusual golpe del delantero argentino llamó la atención de todos. Inicialmente, el futbolista colchonero logró superar al portero Thibaut Courtois con un disparo que, debido a un resbalón, siguió una trayectoria un poco inusual.

Mbappé no pasó por alto este detalle. Tan pronto como se convirtió el segundo penalti del Atlético, el francés saltó después de ver a Julián resbalar y exclamó: «Ha tocado el balón dos veces». Luego, se dirigió hacia uno de los asistentes del árbitro Marciniak y pidió que revisaran la jugada. Finalmente, Kylian tenía razón. El VAR anuló el penalti del argentino y colocó a los merengues en ventaja.

Simeone, furioso en rueda de prensa

Después de que Julián Álvarez admitiera ante su entrenador, Diego Simeone, haber tocado el balón dos veces durante un lanzamiento, el ‘Cholo’ decidió no darle importancia a la confesión de su jugador. En su lugar, optó por crear un espectáculo en la rueda de prensa. Allí, cuestionó si alguien había presenciado realmente la infracción y pidió a los presentes que levantaran la mano si creían que la Araña había tocado el balón dos veces. Sin embargo, nadie respondió a su pregunta, lo que pareció aumentar la frustración del entrenador argentino.

Simeone comenzó su intervención en la rueda de prensa expresando su orgullo por el desempeño de sus jugadores, pero pronto cambió el enfoque hacia el incidente del penalti anulado. Inicialmente, destacó: «El árbitro dice que cuando Julián pisa el punto, toca la pelota, pero no se mueve. Estoy contento y orgulloso de mis jugadores. Competimos de una manera ejemplar». Luego, se dirigió a los periodistas con una pregunta retórica: «Una pregunta para ustedes porque yo no lo veo. Durante la tanda de penaltis estuve solo detrás de los jugadores sin ver los lanzamientos. ¿Ustedes lo vieron? ¿La tocó o no la tocó?».

Continuó con un tono desafiante: «Si tienes miedo de que luego te llamen no digas nada. Cualquiera de los que está presente. ¿Vieron que Julián tocó dos veces la pelota? Que levante la mano el que crea que Julián la tocó dos veces. Quien la levanta la mano, venga». Finalmente, al retirarse de la sala de prensa, dejó un comentario adicional: «Nadie levantó la mano, eh», dijo un enfurecido Simeone.