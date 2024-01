Kepa Arrizabalaga apunta a tener una reválida contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España que medirá a Real Madrid y los azulgranas. Tras ser titular contra el Atlético de Madrid y dejar más dudas que certezas tras una actuación en la que no cometió grandes errores, salvo en el tercer gol, pero en la que no ganó ni un sólo punto y dejó una sensación de falta de confianza preocupante, Ancelotti, salvo sorpresa, apostará por el vasco también contra los de Xavi.

Y lo hará por una cuestión de confianza. Esa que no muestra Kepa bajo palos. Ancelotti es plenamente consciente de que el vasco no está bien. No está seguro y esto lo paga todo el equipo, pero también sabe que si le deja en el banquillo tras las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético puede asestar el golpe de gracia a un portero que ya no es el mismo desde que se lesionó en el calentamiento previo al encuentro contra el Sporting de Braga que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu.

Ancelotti, que de fútbol sabe mucho y de gestionar plantillas tanto o más, no se quiere arriesgar a perder a un jugador que ha sido importante en el transcurrir de la temporada y que podría volver a serlo más adelante. Por ello, dejar a Kepa Arrizabalaga en el banquillo en un partido como el del próximo domingo tras su actuación en el derbi de semifinales, no parece la mejor de las ideas para mantener la confianza del vasco.

El plan de Ancelotti con Kepa y Lunin

Ancelotti no va a alargar el debate de la portería más de lo necesario. De hecho, ya se ha extendido más de lo que quería en un primer momento. El plan del italiano era que Kepa se recuperase y regresase a ser el portero titular del Real Madrid, pero el rendimiento de Lunin le ha hecho cambiar su hoja de ruta.

En la cabeza de Ancelotti hay un nuevo plan que ejecutará de inmediato. Si nada cambia, Kepa será el portero del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Luego, el jueves, en los octavos de final de la Copa del Rey que se celebrarán en el estadio Metropolitano y medirá a los blancos contra el Atlético de Madrid en un nuevo derbi, el vasco parte con ventaja relativa, aunque no se puede descartar a Lunin.

Pero lo que sí tiene claro Ancelotti en estos momentos, y eso es mucho decir tratándose de la portería del Real Madrid esta temporada, es que ahora mismo el guardameta de los blancos para la Liga y la Champions será Lunin. Por lo tanto, la duda es quién jugará la Copa del Rey, aunque el italiano ya aseguró que no repetirá la fórmula de la temporada 2013-2014, donde Diego López jugó la Liga, mientras que Iker Casillas fue el portero de las copas, los dos títulos que lograron los madridistas.

La inactividad del ucraniano

La gran duda de quién jugará ante el Atlético de Madrid se debe a la inactividad que podría tener Lunin, que si finalmente se cumple el plan previsto, no volvería a jugar un partido desde el 3 de enero, cuando completó el choque contra el Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu.

No obstante, Lunin ya ha dejado claro esta temporada que puede estar semana sin participar, pero cuando Ancelotti reclama su presencia no hay inconveniente y rinde al máximo nivel. Ya lo hizo una vez y lo podría hacer una segunda.

¿Y Courtois qué?

Mientras, Courtois sigue trabajando en Valdebebas para recuperarse de la lesión que sufrió justo antes del debut del Real Madrid en la Liga ante el Athletic. El regreso a los terrenos de juego del portero belga va por el buen camino, hasta el punto de que hace unos días se le pudo ver ya sobre el césped haciendo ejercicios suaves, pero parece complicado que pueda jugar en lo que resta de temporada.

Es posible que antes de que finalice el presente curso Courtois esté ya recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió, pero es más complicado que tenga el famoso alta competitivo. La realidad es que tanto el Real Madrid como el portero belga están centrados en que cuando empiece la próxima temporada esta pesadilla sea historia y el mejor portero del mundo vuelva a estar bajo los palos del Santiago Bernabéu.

En definitiva, Ancelotti no tiene a Courtois y sí a Kepa y Lunin. Y el italiano lo que tiene que hacer cuanto antes mejor para los intereses del equipo es poner punto final a un debate que poco a poco se va tornando en problema. El vasco tiene dudas, mientras que el ucraniano mantiene las ganas de seguir brillando bajo palos.