La respuesta de Benzema a Mbappé que aplaude el madridismo

Karim Benzema respondió a Mbappé días después de que se confirmara la traición de su amigo al Real Madrid. El delantero madridista habló en el día para la prensa del conjunto blanco previo a la final de la Champions y puso en su sitio a la estrella francesa que seguirá en el Parque de los Príncipes hasta 2025.

“No nos va a afectar ni lo más mínimo. No es jugador Del Real Madrid ni lo ha sido. Se habla en todos los lados y este equipo está mentalizado para la final. Somos nosotros quienes hemos llegado ahí”, afirmó Benzema sobre la renovación de Mbappé con el PSG.

¿Mbappé? ''No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/UrlN7xX63n — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 24, 2022

Después, Karim Benzema volvió a hablar de Mbappé en una entrevista concedida a Jugones.“¿Traicionado? ¿Por qué? Cada uno tiene que estar focalizado en sus cosas. Mbappé y otros jugadores no tienen por qué llamarme. Cada uno decide su futuro. Yo estoy aquí tranquilo, preparando el partido del sábado. Cada uno hace lo que quiere», dijo.

«Me ha sorprendido como a todos. Él es jugador del París y nosotros tenemos un partido del sábado», manifestó. Sobre la famoso foto del rapero Tupac que subió a las redes sociales opinó que: «No es contra Mbappé, lo puse porque amo al Real Madrid. No hay historia de traición, ni nada… Cada mes y medio saco fotos de Tupac, que es mi favorito. No es una foto con un mensaje, si tengo un mensaje voy a ver a la persona. El Madrid es el mejor club del mundo, pero no fue un mensaje. Quería señalar que este es nuestro escudo y tenemos que ir a ganar la Champions».