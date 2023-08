La renovación de Xabi Alonso no altera los planes del Real Madrid

El Bayer Leverkusen anunció la renovación de Xabi Alonso como entrenador hasta 2026. El donostiarra finalizaba el contrato en 2024 con el conjunto alemán, por lo que era de necesidad ampliarlo por pura estabilidad. No obstante, esto no cambia los planes del técnico español, feliz en el conjunto germano, pero el curso que viene, si sigue demostrando sus grandes dotes desde el banquillo, podría hacer las maletas en busca de cotas mayores. Y una cota mayor, la más grande, podría ser la llamada del Real Madrid. El ex jugador blanco es el favorito para sustituir a Carlo Ancelotti si, finalmente, no renueva y se convierte en seleccionador de Brasil.

La situación solo ha variado en que en el caso de que el Real Madrid decida el próximo año fichar a Xabi Alonso como nuevo entrenador, tendrá que sentarse a negociar con el Bayer Leverkusen, ya que seguirá teniendo contrato en vigor. Un contratiempo mínimo, puesto que las relaciones entre ambos clubes son excelente, por lo que no habría mayores problemas para llegar a un acuerdo.

No obstante, que el Real Madrid se lance en busca de un nuevo entrenador, siendo Xabi el que más gusta en las oficinas de Valdebebas, dependerá de Carlo Ancelotti. Si el italiano hace una gran temporada, el club le pondrá encima la mesa una oferta de renovación que tendrá que ser el técnico transalpino el que acepte o, por el contrario, diga que «no» para unirse a Brasil. La pentacampeona del mundo le espera para la Copa América que se disputará el próximo verano.

¿Y si Ancelotti no acaba la temporada?

Otra posibilidad es que Ancelotti no finalice la temporada si los resultados no son los esperados. En el Real Madrid esperan no tener que enfrentarse a esta situación, pero saben que puede ocurrir. Si esto pasase, en estos momentos la idea de la entidad es mirar a la casa y apostar por Raúl, que sigue siendo entrenador del Castilla.

Además, Zidane, que sigue sin equipo, siempre es una posibilidad, mientras que desde el Real Madrid creen que Arbeloa todavía tiene que seguir creciendo, aunque está muy presente.