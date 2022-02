«La renovación de Mbappé con el PSG está muerta»

«La decisión sobre mi futuro no está tomada», señaló Kylian Mbappé hace unos días, dejando en suspense dónde jugará a partir de la próxima temporada el delantero del París Saint Germain. Unas palabras comprensibles toda vez que llegan a una semana del enfrentamiento con el Real Madrid en la Champions League y que para la mayoría no tienen ningún efecto. Es el caso de Jerôme Rothen, ex del PSG, quien da por inexorable la salida del francés a partir del próximo mes de junio. «La renovación de Mbappé está muerta a todos los niveles», declaró.

Kylian Mbappé ha vuelto a hacer gala de su profesionalidad y respeto por el club al que llegó en 2017. Su contrato finaliza el próximo 30 de junio, sin que el París Saint Germain haya conseguido convencerlo para renovar. El delantero declaró recientemente que la decisión sobre su futuro «no está tomada», unas palabras a las que se agarran como un clavo ardiendo los más optimistas del club parisino, pero que no son más que un gesto de respeto por su club, por el que tratará de dar todo hasta el último día de su contrato.

Desde el pasado 1 de enero, Kylian Mbappé es libre de negociar con cualquier club y el francés ya tiene un acuerdo con el Real Madrid, club que pretende convertir al delantero en el buque insignia del proyecto blanco a partir del próximo verano. El azar quiso que sus caminos coincidieran en la próxima eliminatoria de los octavos de la Champions League, antes de tomar juntos un mismo rumbo. Por ello, el delantero ha de cuidar su discurso, pero de sus últimas palabras no se desliza ninguna posibilidad de renovar, algo que si quisiera ya habría hecho.

Así lo ve el ex jugador del París Saint Germain, Jerôme Rothen, quien no tiene dudas de que el futuro de Mbappé está lejos del Parque de los Príncipes. Rothen, que pasó cinco temporadas en el conjunto parisino entre 2004 y 2009, sostiene que la negociación entre el delantero y el PSG por su renovación «está muerta a todos los niveles».

«No ampliará con el PSG»

«Hay que creerle, sí», declaró Rothen sobre las declaraciones más recientes de Kylian Mbappé, con las que aseguraba que no había tomado aún una decisión sobre su futuro. «Pero después conocemos a Kylian y a su entorno. La comunicación la tiene bien atada porque es la suerte de este jugador. Es un jugador aparte y único. Es uno de los mejores del mundo. A partir de ahí, estás obligado a controlarlo todo, sobre todo cuando has decidido no renovar con el PSG y ser libre para comprometerte con quien quieras a partir del 1 de enero», declaró Rothen en su programa en RMC Sport.

Rothen no tiene ninguna duda de que si en su cabeza estuviera la idea de renovar con el PSG, ya lo habría hecho. «Si hubiera querido apagar el fuego, habría tomado ya la decisión. Por supuesto que tiene cosas en su cabeza, pero la única cosa que tiene es en la que yo me mantengo en esa línea: para mí la renovación de Mbappé con el PSG está muerta a todos los niveles», insistió. «Aún más en comparación con lo que ha estado sucediendo desde el comienzo de la temporada. Para mí, no ampliará con el PSG», añadió el ex del PSG.

Pese a su seguridad sobre la imposible continuidad de Mbappé en el PSG más allá de esta temporada, Rothen no se atrevió a confirmar que el próximo destino del de Bondy fuera el conjunto blanco. «Si no está tomada su decisión de ir al Real o ir a otro sitio, no lo sé. Nunca se sabe. No estoy seguro de si va a ir al Real Madrid o a otro sitio», dijo.