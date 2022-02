Mbappé deja abierto su futuro

El París Saint-Germain goleó al actual campeón de Francia, el Lille, y lo hizo con Kylian Mbappé como uno de los protagonistas al marcar un auténtico golazo por toda la escuadra. Una vez acabó el encuentro de la Ligue 1, el jugador compareció en la entrevista flash a pie de campo, donde fue preguntado, lógicamente, por su futuro y por el Real Madrid. Sorprendió su respuesta, pues en vísperas de la eliminatoria entre ambos conjuntos en octavos de final de la Champions League, dejó su futuro abierto, señalando que no ha tomado aún una decisión.

«La decisión sobre mi futuro no está tomada», señaló Mbappé a la conclusión del encuentro en el que el PSG se impuso al Lille por 1-5. El motivo por el cual afirma el atacante que no se ha decantado aún por firmar por el conjunto blanco está claro y no sería otro que el cruce en la máxima competición que comenzará el 15 de febrero: «El hecho de jugar contra el Real Madrid cambia mucho las cosas. Aunque ya sea libre para hacer lo que quiera, no voy a ir a hablar con el equipo contrario o hacer algo de ese estilo».

Eso sí, el jugador no quiso hacer ningún guiño al PSG, que ha intentado lograr a lo largo del último año que renueve su contrato, sin éxito alguno. En el Parque de los Príncipes son conscientes de la situación de su estrella, que acabará contrato el próximo 30 de junio y al que el Real Madrid tiene prácticamente atado para que se incorpore una vez quede liberado. Sin embargo, en la enésima muestra de profesionalidad absoluta del futbolista, ha vuelto a desmarcarse de los rumores que afirman que ya tendría un acuerdo con el club de Valdebebas y, por respeto a su actual equipo, ha querido aplazar su decisión hasta, al menos, el 9 de marzo, cuando se juegue la vuelta en el Bernabéu.