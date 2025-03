El recado de Bellingham al CTA antes de su segundo partido de sanción: «Lección aprendida»

Jude Bellingham mandó un recado al Comité Técnico Arbitral que todavía le mantiene alejado de los terrenos de juego en la Liga. Este sábado el inglés cumple su segundo partido de sanción tras ser expulsado hace dos semanas en El Sadar por el árbitro Munuera Montero, quien se pensó que le había insultado cuando realmente lo que había dicho era «fuck off», «a la mierda», en castellano.

Bellingham no puede jugar contra el Betis en el encuentro de la jornada 26 en el Benito Villamarín y para recordarlo colgó una publicación en sus redes sociales con un mensaje dirigido indirectamente hacia el CTA. También al Comité de Disciplina y al de Apelación, pues ninguno de ellos le retiraron la sanción, cuando sí lo hicieron con Antony, jugador del equipo bético que vio una tarjeta roja el pasado domingo en Getafe, la cual luego le retiraron.

«Fines de semana sin partido. Lección aprendida», publicó un Bellingham que ya se perdió el choque anterior contra el Girona en el Santiago Bernabéu. De hecho, tampoco podrá jugar el próximo martes en el derbi contra el Atlético de octavos de final de Champions por acumulación de amarillas.

Bellingham y el caso Antony

Y es que el caso Antony, quien entró a destiempo a Juan Iglesias sin llegar a tocarle en exceso, crea un precedente muy peligroso al haber sido rearbitrado por el Comité para quitarle la roja. Sin embargo, Bellingham sigue sancionado al no considerar válidas las pruebas mostradas por el Real Madrid después de que Munuera Montero le expulsara en el duelo de los blancos frente a Osasuna.

Carlo Ancelotti habló ante los medios de comunicación de la «injusticia» que esto supone. «Lo de Bellingham me parece una injusticia. De Antony no quiero hablar. Lo que me toca es que Jude no puede jugar», decía resignado en la sala de prensa de Valdebebas.