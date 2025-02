Ancelotti: «Que no pueda jugar Bellingham me parece una injusticia»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Betis y Real Madrid en el estadio Benito Villamarín. Tras ganar por la mínima a la Real Sociedad en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, los blancos vuelven a la realidad de la Liga con la obligación de seguir manteniendo el pulso y la mente puesta en el encuentro contra el Atlético de Madrid de la ida de los octavos de final de la Champions.

«Llegamos con buena dinámica, como ellos. Son un rival bien trabajado que tiene calidad. Siempre es un partido complicado y lo será mañana, cuando hay mucho en juego para ambos», comenzó Ancelotti. El italiano habló de cómo está Asencio: «El jugador está bien. Estaba afectado, pero ha recuperado. Ha pasado algo que no tiene que pasar. El protocolo está bien aplicado y si pasa otra vez que se vuelva a aplicar. Cuando le pongo en el once no pensamos nada más, sólo que esto no tiene que pasar. Los insultos no tienen que pasar».

«Lo de Bellingham me parece una injusticia. De Antony no quiero hablar. Lo que me toca es que Jude no puede jugar», comentó. También habló de Valverde: «No está ni lesionado ni está descansando. Es un pequeño problema que no le permitirá estar mañana, pero sí en el próximo partido».

«Los capitanes son los elegidos. Le ha tocado a Vinicius y se ha portado muy bien. Ha sido un capitán de verdad y todo el mundo ha apreciado esto», explicó sobre la capitanía del brasileño.

«Mañana voy a meter el mejor equipo porque son tres puntos vitales. Sacaremos el mejor equipo posible», aseguró al ser preguntado por si puede pensar en el duelo contra el Atlético del próximo martes.

«Hay quien olvida que Camavinga jugó la final de Champions este año. Los dos pivotes fueron Kroos y Camavinga. Tiene la calidad para jugar. También Modric, Tchouameni… Es una pena lo de Ceballos, estaba aportando mucho. Pero, como siempre, le vamos a reemplazar», comentó el italiano.

Ancelotti valoró el papel de Asencio en el lateral derecho: «Tiene la calidad para jugar ahí. Es un lateral derecho distinto a Lucas y Valverde. Si tienes a un extremo abierto, como Rodrygo, no necesitas a un lateral que empuje mucho. Y él es muy bueno a nivel defensivo».

«Voy a ser educado. Modric puede jugar. Es de los pocos que no ha tenido lesiones. Tiene una gran condición física. No veo por qué no puede jugar dos partidos seguidos. Los datos que tenemos son de un jugador que está bien preparado», explicó.

«La muela ha desaparecido. Está muy bien. Listo para jugar y con ganas», comentó sobre Mbappé, que le recuperan para este encuentro. «En los últimos partidos lo hemos hecho bien cambiando y rotando. La dinámica es buena. Nos preocupan nuestras bajas y la calidad del rival. Es un partido en el que todo puede pasar. Me da confianza mi equipo por lo que ha hecho en los últimos encuentros», añadió.

Ancelotti también habló sobre Vinicius «Está ayudando mucho. Ha cambiado mucho el equipo, porque los delanteros trabajan mucho. El equipo es más sólido. No creo que vea, como entrenador, a Vinicius jugando de mediocentro». «Hemos hablado de este asunto muchas veces. No sólo por él, sino por todo el equipo. El chip ha cambiado de manera evidente en los últimos encuentros. Desde el derbi de Liga. La mejoría ha sido evidente», finalizó.