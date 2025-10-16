El Real Madrid vuelve a elegir BMW por cuarta temporada consecutiva

El Real Madrid ha recibido este jueves los coches oficiales de BMW, que por cuarta temporada consecutiva será la marca que suministre vehículos a la plantilla madridista. Los jugadores del primer equipo y también Xabi Alonso usarán coches de la empresa alemana con variantes mecánicas y eligieron entre los modelos i7 y XM.

Este año, el espíritu innovador de la Neue Klasse de BMW se une al carácter ganador del Real Madrid. En el acto de entrega, la plantilla posó junto al nuevo BMW iX3, el primer modelo de la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca, que encarna a la perfección la combinación de deportividad, tecnología y sostenibilidad.

Esta imagen simboliza la alianza entre dos referentes: el placer de conducir de BMW y la excelencia deportiva del Real Madrid. El BMW i7 dispone de tecnología BMW eDrive de quinta generación y destaca por su gran autonomía y potencia, que permite realizar viajes de larga distancia. Por su parte, el BMW XM es el primer modelo independiente de BMW M desde el BMW M1.

Su diseño exterior de altas prestaciones hace un homenaje al legendario deportivo de motor central con un propulsor M HYBRID capaz de recorrer hasta 88 kilómetros en modo 100% eléctrico, ideal para los desplazamientos urbanos e interurbanos.