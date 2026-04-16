El Real Madrid visitará al Espanyol el domingo 3 de mayo a las 21:00 horas

El Real Madrid ya conoce los horarios de sus próximas tres jornadas. La Liga confirmó la fecha y el horario de la próxima jornada 34 que medirá al Real Madrid ante el Espanyol en el RCDE Stadium. El partido se jugará el domingo 3 de mayo a las 21:00 horas, por lo que los blancos jugarán este partido sabiendo qué ha hecho el Barcelona en dicha jornada (Osasuna-Barça) en la semana previa al Clásico liguero que podría ser determinante para el título de Liga.

El Real Madrid ya tiene configuradas las próximas semanas, los tres encuentros de Liga previos al Clásico ante el Barcelona, un camino clave por el último título en juego para el equipo de Álvaro Arbeloa esta temporada. Los blancos se medirán al Alavés en el Santiago Bernabéu el próximo martes 21 de abril (21:30 horas), justo tras el parón liguero de este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 34 de #LALIGAEASPORTS. 👉 https://t.co/xdTWvOP7bI pic.twitter.com/C9i53JX4ZE — LALIGA (@LaLiga) April 16, 2026

Tras el Alavés en casa, el Real Madrid juega sus próximos tres partidos ligueros lejos del Santiago Bernabéu. El viernes 24 juegan ante el Real Betis en el Benito Villamarín a las 21:00 horas y la siguiente semana, el domingo 3 de mayo, se jugará el duelo ante el Espanyol en el RCDE Stadium recientemente anunciado para el Real Madrid, en el horario de las 21:00 horas.

Estas tres son las jornadas previas que disputará el Real Madrid en Liga antes de medirse al Barcelona en el Camp Nou, una jornada que se disputará en el fin de semana del 10 de mayo y que puede ser clave por el título liguero según los resultados que se den en las jornadas mencionadas.

En estos momentos, el Barcelona le saca nueve puntos al Real Madrid en el liderato, los mismos que están en juego antes del Clásico. El objetivo del conjunto blanco de aquí a final de temporada pasa por recortar el mayor número de puntos posibles a los culés en las siete jornadas que restan para el desenlace del título de Liga.

Para ello, el Real Madrid debe completar un final de Liga completamente inmaculado y esperar algún tropezón extra del Barcelona, además de lograr la victoria en el Clásico del Camp Nou, clave para asegurarse la posibilidad de reducir distancias.

Tras el Clásico, el Real Madrid aún tendrá que disputar otros tres partidos de los que aún no se conoce horario. Justo después del duelo ante el Barça, los blancos se enfrentará en el Santiago Bernabéu al Real Oviedo en la jornada 36, intersemanal. Después visitan el Sánchez Pizjuán el fin de semana del 17 de mayo ante el Sevilla, y cierran la temporada en el Bernabéu con la visita del Athletic de Bilbao el fin de semana del 24 de mayo.

El calendario del Barcelona de aquí a final de temporada es más halagüeño que el del Real Madrid. Los culés juegan ante Celta de Vigo (en casa), Getafe (fuera), Osasuna (F), Real Madrid (C), Alavés (F), Betis (C) y Valencia (F) en este fin de curso liguero.