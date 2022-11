El Real Madrid usará a Vinicius para convencer a Endrick

El Real Madrid quiere utilizar a Vinicius para convencer a Endrick, la perla brasileña del Palmeiras que, a sus 16 años, que se ha convertido en uno de los grandes objetivos del club blanco y por la que pugnan todos los grandes clubes europeos, especialmente el PSG. El último equipo en meterse en la guerra ha sido un Barcelona que según confirmó Xavi han hablado con el jugador y su padre para convencerlos de que el club culé es la mejor opción.

Ambos futbolistas comparten representante y Endrick siente una profunda admiración por Vinicius, con quien le une una gran amistad. «Creo que Vinicius conquistará el mundo y que en el Mundial va a ser uno de los mejores. Va a hacer una dupla extraordinaria con Neymar», decía el joven futbolista del Palmeiras hace unos días. Y añadía: «Nunca me imaginé tener una amistad con Vini porque es alguien al que sólo veo en la televisión y espero que podamos tener una amistad duradera».

Por eso el Real Madrid considera que el factor Vinicius puede inclinar la balanza para que Endrick, por el que suspiran todos los grandes trasatlánticos de la Champions, elija jugar en el Bernabéu. Además, tanto Vini como Rodrygo pueden servir perfectamente al joven futbolista del Palmeiras como el ejemplo perfecto de cómo dar el salto del Brasileirao al fútbol de élite en Europa.

Endrick, un crack precoz

Endrick se ha convertido en la sensación de Brasil y del fútbol mundial en este inicio de temporada por su talento y su insultante precocidad. Con apenas 16 años dio el salto al primer equipo del Palmeiras el pasado mes de septiembre y ha echado la puerta abajo. En el último mes y medio ha jugado seis partidos, dos de ellos titular, en los que ha disputado algo más de 245 minutos. Ya ha marcado tres goles (uno cada dos partidos) y ha dado una asistencia de gol.

El pasado fin de semana la cadena ESPN Brasil confirmó una oferta económica formal del PSG de 45 millones por Endrick, propuesta que fue rechazada por el Palmeiras. El club brasileño se aferra a que el joven delantero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros e insiste en que no traspasarán a Endrick por menos de esa cifra. La oferta del PSG ha sido la primera pero no será la última porque la puja por la joven perla del fútbol brasileño no ha hecho más que comenzar.

El Barcelona se mete en la lucha

Xavi Hernández soltó la bomba sobre Endrick en una entrevista concedida a ESPN desde Qatar. «Hemos estado hablando con su padre y también directamente con el jugador. Expliqué el proyecto que tenemos en Barcelona. Queremos talento y él es un talento, capaz de marcar la diferencia. Tiene el gol, tiene el regate, tiene una capacidad brutal para marcar la diferencia. Es un jugador del presente, que ya está jugando en la liga brasileña, y también del futuro», confesó.

Así que el Barcelona es otro de los equipos que se une a la lucha por un Endrick que está llamado a ser uno de los mejores delanteros del mundo en los próximos años. Chelsea y PSG pondrán todo el dinero posible encima de la mesa. El Real Madrid le intentará seducir a través de un Vinicius que es uno de los ídolos del delantero brasileño.