Neymar desvela que su nuevo ídolo es un jugador del Real Madrid

Neymar Junior ha vuelto a dar que hablar en las redes sociales. El brasileño ha posado con la camiseta de uno de sus ídolos y la gran sorpresa ha sido que se trataba de un jugador del Real Madrid. El atacante del París Saint-Germain ha vuelto a lanzarle un guiño a Vinicius, con el que últimamente está demostrando que le une una estrecha relación. Sonriente, aparece mostrando con orgullo una camiseta con distintas imágenes de su compatriota portando la elástica madridista.

El del PSG no ha ocultado su predilección por Vinicius. En los últimos tiempos, Neymar no ha dudado en mostrar su apoyo constante al madridista, ya no sólo alabando su rendimiento sobre el césped, sino impulsando campañas para solidarizarse con él por los cánticos e insultos racistas que ha sufrido. Los dos guardan una gran amistad y, ahora, no ha querido dejar pasar la oportunidad de volver a demostrarlos.

Neymar ha publicado una fotografía en la que aparece con una camiseta en la que se puede leer el nombre del jugador del Real Madrid, acompañada por cuatro imágenes de su cara en las que sale celebrando goles o festejando la Champions que se logró gracias a su gol en la final. Una muestra más de que el ex del Barça no sólo tiene una relación inmejorable con Vini, sino que además es uno de sus grandes admiradores.

Su amistad se ha ido cuajando en las concentraciones con Brasil. En apenas dos semanas estarán juntos de nuevo y convivirán durante un mes en el Mundial 2022, con el objetivo de guiar a la canarinha hasta su sexto título. Los dos son las mejores bazas que tiene Tite de cara a proclamarse campeones en Qatar y, como se puede apreciar, la relación entre ellos no puede ser mejor.