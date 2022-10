Endrick Moreira está llamado a ser una de las grandes joyas del fútbol brasileño en las próximas décadas. A sus 16 años, ya ha despertado el interés de los grandes clubes europeos. Real Madrid o PSG son algunos de los equipos que están luchando seriamente por hacerse con los servicios de este joven futbolista. No obstante, según dicta la normativa FIFA, el delantero del Palmeiras no podrá cambiar de equipo hasta que no cumpla la mayoría de edad, es decir, hasta el próximo verano de 2024. A pesar de ello, el PSG ha sumado una nueva decepción en el intento de un fichaje y en este caso el club brasileño ha rechazado tajantemente la oferta realizada de 20 millones de euros.

Desde Doha, lugar donde mueven los hilos del club parisino y abren el grifo de los millones han dado el visto bueno a la contratación del que es considerado el nuevo Ronaldo Nazario. Las expectativas son enormes y buscan adelantarse a sus rivales en la carrera por este fichaje. Pero no están solos. El Real Madrid no le pierde la pista y quiere continuar en la línea de atracción de grandes talentos en el continente sudamericano, como ya hizo con Vinicius, Rodrygo o Reinier y que tan bien les ha ido.

Desde el PSG, confían en Luis Campos, asesor deportivo del club parisino, para que pueda convencer al jugador y a su familia para que se incorpore a un proyecto donde los millones no le van a faltar. Una delegación de los franceses tienen previsto viajar a Brasil para tratar el tema en primera persona y poder cerrar el acuerdo.

Según informa el diario Sport, el Palmeiras no aceptará ninguna oferta que no supere los 35 millones de euros tomando como ejemplo la venta de Gabriel Jesus al Manchester City en 2016. El jugador de 16 años renovó este mismo año con el Palmeiras firmando su primer contrato profesional y se estableció una cláusula de 60 millones de euros. Por ello, el fichaje de la perla brasileña podría ir encaminado a esa cifra y no a los 20 millones de euros inicialmente ofrecidos por el PSG.