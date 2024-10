Real Madrid-Villarreal: victoria o crisis

Ganar o crisis. No hay otra. El Real Madrid llega a este duelo contra el Villarreal que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 horas con muchas urgencias. No queda otra. Los blancos tienen que sumar los tres puntos contra el conjunto amarillo si no se quieren meter en un lío. No le queda otra a los de Carlo Ancelotti. Y es que, encadenar tres encuentros seguidos sin conocer la victoria, sería un contratiempo demasiado severo para los madridistas.

El Real Madrid vio como el Atlético le empataba el derbi que se celebró el pasado domingo en el Metropolitano sobre la bocina. Un golpe que los blancos agravaron días después en Lille, donde cayeron derrotados por la mínima en la segunda jornada de la fase liga de la Champions. Los tambores de crisis suenan, pero todavía desde la distancia.

Por ello, lo que quiere hacer el Real Madrid es acallarlos cuanto antes. Que no haya más ruido. Y para ello, sólo vale sumar la victoria contra el Villarreal. De hecho, los blancos están obligados a vencer y convencer, aunque si ganan con cierta autoridad ya se pueden dar por satisfechos.

Ancelotti muestra tranquilidad en rueda de prensa, aunque también está preocupado por el devenir de un equipo que tiene una crisis conceptual alarmante. De repente, nadie entiende como se tiene que jugar al fútbol. «Tenemos que preocuparnos de la intensidad en el aspecto defensivo y de la circulación del balón. Esta derrota es una gran oportunidad si reaccionas bien. El equipo no quería perder porque lo dio todo al final del partido y competimos hasta el final. Hablé con los jugadores y coincidimos en que nos faltó intensidad con balón y que circulase más rápido. También intensidad a nivel defensivo. Estamos en el camino correcto y somos más fuertes que nunca», aseguró en rueda de prensa el italiano.

Ancelotti intenta aparentar optimismo y calma en un momento de la temporada complicado, no tan diferente al que se vivió el curso pasado tras perder en Liga en el Metropolitano. En esa ocasión, el italiano, que estaba buscando el equipo, lo encontró para terminar conquistando Liga y Champions. El reto ahora es repetir con el tino.

La duda es Mbappé

Mbappé es la gran duda de la alineación del Real Madrid. «Ha tenido un problema que parece resuelto, pero aún no está resuelto al 100 por cierto», aseguraba el italiano en rueda de prensa. Por lo tanto, hay opciones de que empiece en el banquillo, mientras que los delanteros serían Rodrygo y Vinicius.

Lo que parece seguro es que Ancelotti mantendrá los cuatro centrocampistas de los dos últimos encuentros. Tchouaméni en el corte no se negocia, Valverde seguirá exprimiéndose, Camavinga tiene que seguir cogiendo ritmo y Bellingham formará en la punta del diamante.

Un submarino en ascenso

El Real Madrid juega contra un Villarreal que ha marcado al menos un gol en cada uno de sus partidos y que encadena 20 encuentros consecutivos viendo puerta, a ocho de su récord. Y con un arranque de temporada en el que ocupa la tercera posición con 17 puntos.

Los de Marcelino García Toral afrontan el duelo como uno de los mejores visitantes de la competición, tras sumar tres victorias y un empate en cuatro partidos, lo que supone su mejor arranque histórico a domicilio.

Con todo ello, puede que la única nota negativa sean las bajas que acumulan los castellonenses, ya que son un total de seis, y con jugadores de peso. Así, a las ya habituales de jugadores como Gerard Moreno, Alfonso Pedraza, Juan Foyth y Willy Kambwala, lesionados de larga duración, se suman esta jornada las ausencias de Ayoze Pérez y Denis Suárez, ambos descartados por problemas musculares. En ese sentido, Nicolás Pépé se ha ejercitado a menos ritmo, aunque el técnico del Villarreal asegura que está en condiciones de jugar en el Santiago Bernabéu.

Con todas estas bajas, la gran duda radica en el centro del campo, ya que Marcelino puede apostar por un centro del campo más sólido con Parejo, Pape Gueye, Comesaña y Baena o mantener la idea con la que viene jugando, con un doble pivote con Pape Gueye y Comesaña, para jugar con Akomach y Baena las bandas. Además, en ataque la duda reside en si el acompañante de Barry será Pépé o Yeremy Pino.

Real Madrid-Villarreal: posibles onces