Real Madrid-Villarreal: Calma antes de la tormenta

Real Madrid y Villarreal se verán las caras por tercera vez en lo que va de temporada. Esta vez, como novedad, será en el Santiago Bernabéu y no en La Cerámica, donde fue en las dos ocasiones anteriores. En Liga la victoria fue amarilla, mientras que en Copa del Rey los blancos remontaron un 2-0 inicial para terminar logrando la clasificación a cuartos de final. Ahora, desempatarán, o no, en el coliseo madridista.

El Real Madrid llega a este duelo con la moral por las nubes tras haber ganado al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey. Los blancos golearon por 0-4 a los azulgranas y se clasificaron para la final copera, donde se medirán a Osasuna en Sevilla. Ahora, regresa la Liga a sus vidas y los blancos deben seguir enchufados para no perder ritmo competitivo y para estar preparados en caso de que a los de Xavi les dé por pinchar más de la cuenta.

Además del subidón del Camp Nou, los blancos se refugiarán en la fortaleza liguera de la que puede presumir el Santiago Bernabéu. Y es que los de Ancelotti encadenan más de un año sin perder en Liga como local, con el 0-4 del Clásico de marzo del año pasado como último borrón doméstico. Esto se traduce en 17 encuentros consecutivos sin caer en Chamartín, argumento y virtud que querrán prolongar ante los castellonenses.

Para este duelo, Ancelotti tiene claro que hará rotaciones, aunque estas serán controladas. No hará un cambio masivo. De hecho, Courtois será el portero, Alaba apunta al centro de la defensa y arriba el tridente podría estar formado por Rodrygo, Vinicius y Benzema. Las novedades podrían ser Lucas Vázquez, Nacho, Tchouaméni y Ceballos.

En buen momento

No obstante, los de Quique Setién también llegan animados al duelo en el Santiago Bernabéu. El Villarreal se impuso (2-0) a la Real Sociedad en la última jornada, su segunda victoria seguida, después de caer eliminado en los octavos de la Conference League. Un duro golpe europeo que no ha afectado a su rendimiento doméstico, ya que enlazan cinco encuentros (4 triunfos y 1 empate) sin perder. Sin embargo, el feudo madridista se les ha resistido en los últimos cursos, porque aunque cosecharon un empate sin goles la temporada pasada, no vencen en la capital desde enero de 2018.

Pero el Villarreal quiere seguir defendiendo su plaza europea, ya que ahora marcha séptimo en puesto de Conference League. Y tampoco quiere perder de vista la cuarta plaza, a cuatro puntos, que marca las opciones de Champions, por lo que un triunfo en el infranqueable Bernabéu les permitiría soñar con la máxima competición continental.

Los castellonenses viajan a Madrid con las bajas de Etienne Capoue, Francis Coquelin y Gerard Moreno, todos ellos lesionados, además del sancionado Nicolás Jackson. Pero Setién recupera a Raúl Albiol y Pau Torres para la zaga, aunque la titularidad de ambos sigue en el aire, por lo que Aissa Mandi podría ser de la partida.