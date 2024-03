El Real Madrid ve un doble rasero en la Federación

El malestar en el Real Madrid con la Federación Española es mayúsculo. Decepción, especialmente. Consideran que han gestionado el caso de Brahim Díaz de una manera pésima. De hecho, aseguran que no han recibido ninguna prelista en la que, supuestamente, estaba el malagueño, ya que creen que querían evitar de todas las maneras enfrentarse a este asunto. Por otro lado, desde la RFEF aseguran que sí enviaron esta prelista con el andaluz como protagonista.

Haya o no haya prelista, ya que las informaciones son contradictorias, la realidad es que desde el Real Madrid sienten que en la Federación Española hay una doble vara de medir a la hora de tratar a unos jugadores y a otros. Al club blanco le importa entre poco y nada como ha actuado la RFEF con otros futbolistas que tenían duda sobre qué selección elegir. El último caso, el de Lamine Yamal, cuando retransmitieron la reunión que mantuvieron empleador del ente federativo con el joven de 16 años. Pero al mismo tiempo, creen que con los jugadores del Real Madrid no se actúa igual. Más bien, todo lo contrario. Y los ejemplos son varios.

En los últimos tiempos son varios los futbolistas del Real Madrid que ni siquiera han tenido la opción de ir con España. Uno de los más llamativos fue el caso de Nico Paz, al que nunca llegaron a llamar desde Las Rozas, lo que le llevó a jugar con Argentina. Álvaro Rodríguez, que sí jugó con la Sub-18 española, terminó decantándose por Uruguay.

Otro caso muy extraño es el de Youssef Enríquez Lekhedim, más conocido como Yusi. El lateral izquierdo de 18 años del Real Madrid, que actúa en el Juvenil A madridista, ha sido internacional con España en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-18, pero ahora juega con Marruecos. Ya ha sido internacional marroquí Sub-20 y parece imposible que regrese con España.

El último caso ha sido el de Brahim Díaz, que tras querer jugar con España, la falta de señales del combinado nacional le han llevado a decantarse por Marruecos. En Valdebebas creen que sus jugadores tienen dos opciones: jugar con otro país o no ser internacionales.

En el Real Madrid «alucinan» con el caso Brahim

La sorpresa en el Real Madrid ante la pasividad de España tras la convocatoria de Marruecos a Brahim se tornó en malestar y enfado al ver que, finalmente, no han reaccionado. En el club blanco alucinan con la actitud de la Real Federación Española de Fútbol en esta caso, muy diferente a la que tuvieron con Lamine Yamal, por ejemplo.

En el Real Madrid no están molestos con la Federación, pero sí sorprendidos y tristes. Muy sorprendidos, de hecho. Saben que es lícito que la RFEF llame al jugador que ellos consideren mejor para el combinado nacional, pero no entienden la pasividad que han tenido con el mejor jugador español del momento. «Es una sorpresa que no se hayan puesto en contacto con él», confirman fuentes de la entidad blanca a OKDIARIO.

La sorpresa en el Real Madrid llegó tras la convocatoria de Marruecos a Brahim para el próximo parón a finales de este mes, mientras España ni siquiera se pusieron en contacto con él. Mientras la selección africana no ha parado de mimarle, el combinado nacional no ha movido ficha para intentar llevarse al jugador a toda costa. «Naturalmente, es lícito que la RFEF llame a quien considere», afirman desde el Real Madrid a este periódico, pero al mismo hay una sensación de que, realmente, nunca han querido contar con él.

La insistencia de Marruecos

Marruecos, en un ejercicio tremendamente inteligente y hábil, ha estado presionando para convencer a Brahim Díaz. El combinado africano no se ha dado por vencido y ha seguido llamando a la puerta del jugador del Real Madrid. Los Leones del Atlas han estado pendientes del malagueño, le ha llamado, se han preocupado por él y le han dado cariño. Walid Regragui ha estado muy encima de un jugador para el que tienen un plan perfectamente trazado desde el país vecino.