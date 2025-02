Real Madrid Televisión es un clamor: “¡Mugrienta Liga Negreira!”

Otra vez más, el Real Madrid volvió a salir perjudicado por parte de los árbitros. Algo que cada vez es más habitual. Si contra el Espanyol hay una expulsión que incomprensiblemente no se produjo, contra el Atlético, en el derbi madrileño, De Burgos Bengoetxea se inventó un penalti y Soto Grado lo compró. El Real Madrid consiguió, pese a ello, empatar el partido, aunque el botín de un punto que se lleva el Atlético fue demasiado. Esto llevó a la televisión del club a explotar tras el partido. Desde Real Madrid Televisión lo tuvieron claro: «¡Mugrienta Liga Negreira!».

La acción que marcó el partido llegó en la primera parte y no hizo más que confirmar que el Real Madrid llevaba razón en su carta mandada a la RFEF. Los blancos solicitaron una reestructuración absoluta del CTA y, entre esos árbitros que creen que deben salir, estaban Soto y De Burgos. Los dos fueron los seleccionados para el derbi y se cobraron su venganza contra el conjuto blanco.

De Burgos Bengoetxea vio un pisotón en un lance en el que no había nada en juego. Lino no llega a un balón, como tampoco llega Tchouaméni. Sus pies chocan, aunque no queda claro que el francés llegue a pisar el pie de su rival. En todo caso, no era falta, pero el vasco no dudó en considerar que aquí había un error claro y manifiesto y llamó a Soto Grado.

Soto Grado acudió al VAR a mirar la jugada de nuevo y decidía, tras una larga revisión, conceder el penalti a favor del Atlético de Madrid. Simeone aplaudía, Ancelotti se llevaba las manos a la cara ante semejante bochorno y el Atlético se adelantaba por medio de Julián Álvarez, que no perdonaba desde los 11 metros, lanzándolo a lo panenka.

La televisión del Real Madrid explota

Todo esto hizo que desde la televisión del club explotaran contra los árbitros. Habitualmente, en el canal oficial de la entidad madridista son muy duros y críticos con los colegiados. En esta ocasión, no dudaron en utilizar términos duros para calificar lo que está sucediendo en Liga. Y, como no, lo relacionaron con Negreira, que no deja de ser el principal motivo por el que el club solicita la reforma integral del CTA.

Esta semana ha sido de lo más polémica, debido a la carta que el Real Madrid le mandó a la Federación y al CSD. El conjunto blanco criticaba el sistema y dejaba claro el descrédito que tiene desde hace dos años –cuando se reveló el escándalo del caso Negreira– todo el colectivo arbitral en nuestro país, puesto que no se han tomado ningún tipo de medidas tras revelarse esos pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente de los árbitros.