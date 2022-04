En el Real Madrid sólo habla Ancelotti

La previa de los cuartos de final de la Champions que medirán el miércoles en Stamford Bridge a Chelsea y Real Madrid vivió una circunstancia particular, ya que en la conferencia de prensa de los blancos tan sólo habló Thibaut Courtois, cuando el protocolo marca que antes de cualquier partido de una competición UEFA tienen que atender a los medios de comunicación tanto el entrenador como un jugador. En esta ocasión la ausencia del Carlo Ancelotti, en Madrid esperando a dar negativo en un test PCR, ha provocado que sólo el meta belga tome la palabra.

En el Real Madrid otros con la licencia UEFA PRO podrían haber atendido a la prensa, como por ejemplo Abian Perdomo, responsable de formación y metodología del club blanco que ya estuvo al lado de Davide ante el Celta, pero el club se ha decantado por la opción de que sólo hable un jugador y que nadie tenga que asumir la responsabilidad de tener que lanzar un mensaje que sólo corresponde a Carletto. Desde la entidad madridista mantienen que cuando el primer entrenador esté recuperado y pueda sentarse en una sala de prensa, ya sea tras el partido contra el Chelsea o el próximo viernes en la previa del duelo ante el Getafe, lo hará, ya que el mensaje lo debe trasladar el máximo responsable.

No es la primera vez que el primer entrenador del Real Madrid no puede atender a los medios y es su segundo el que tiene que tomar la palabra. Recordadas son aquellas ruedas de prensa de Aitor Karanka cuando Mourinho no quiso someterse a las cuestiones de los periodistas, pero más recientemente, en concreto la temporada pasada, fue David Bettoni, segundo de Zidane, el que tuvo que asumir su papel cuando el galo se contagió de coronavirus.

La idea del Real Madrid es esperar hasta el final a Carlo Ancelotti. El italiano se ha sometido en la tarde del martes a una nueva prueba PCR y, si da negativo, se montará el miércoles a primera hora en un avión para poder estar con el equipo en Stamford Bridge. Si eso sucede sí habrá rueda de prensa.