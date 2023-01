El Real Madrid renueva los laterales por 15 millones

El Real Madrid tiene un problema en ambos laterales. Por la derecha, Carvajal es fijo, aunque el canterano todas las temporadas tiene varias lesiones que le apartan de los terrenos de juego. Sus suplentes son Lucas Vázquez, reconvertido a esta posición, y Nacho Fernández, chico para todo. Odriozola, como ha dejado claro el cuerpo técnico, no cuenta. Por la izquierda el problema es mayor. El único especialista es Mendy y cuando se lesiona puede suplirle Nacho, si no tiene que ocupar cualquier otra posición de la defensa, o Alaba, al que no le gusta. Ahora, ha emergido la figura de Camavinga. Los blancos tienen un problema que de cara a la próxima temporada van a empezar a resolver a cambio de 15 millones de euros.

En una gran estrategia de planificación del Real Madrid, la próxima temporada tendrá a Vinicius Tobias en propiedad tras pagar los 10 millones de euros al Shakhtar Donetsk que exigía el acuerdo de cesión. De esta forma, el curso que viene los blancos contarán con Carvajal como latera derecho titular y con el brasileño como aprendiz.

Con esta operación, el club se ahorra salir al mercado a buscar un futbolista en esa posición que sería mucho más caro, mientras que con el brasileño están seguros de que tienen un jugador de garantías que asumirá a la perfección las exigencias de un equipo como el blanco.

Fran García, opción para la izquierda

La situación del lateral izquierdo es más compleja. El Real Madrid quiere reforzar la banda zurda sí o sí independientemente de lo que suceda con Mendy, que si trae una buena oferta será vendido. De momento, ya ha pagado los cinco millones de euros al Rayo Vallecano para recuperar a Fran García de cara a la próxima temporada. Aunque si sale el francés, acudirían al mercado en busca de otro futbolista o mirarían al Girona, donde está Miguel Gutiérrez.

El pago de estos cinco millones de euros por Fran García no aseguran que el canterano se quede en la plantilla la próxima temporada. Lo que confirma es que el Real Madrid le recupera y luego tomará decisiones. No obstante, si sigue Carlo Ancelotti, tiene muchas opciones de quedarse formando parte de una defensa que necesita varios retoques.

Rapidísimo y dotado con el balón en los pies, su capacidad de corrección defensiva merced a su velocidad también se tiene en cuenta en la dirección deportiva, donde consideran que ya está preparado para dar un salto en su carrera deportiva después de una etapa de sobresaliente en el Rayo Vallecano. Fran completaría los cupos nacionales y de cantera.