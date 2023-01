Máxima precaución con Alaba

Máxima calma con David Alaba. El austriaco no volverá a jugar hasta que no encuentre las sensaciones óptimas. En estos momentos, en el club blanco no ven clara su presencia ante el Valencia. Aunque el propio Carlo Ancelotti aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro contra la Real Sociedad que llegaría al duelo frente a los de Gattuso en el estadio Santiago Bernabéu, la realidad es que en estos momentos nadie quiere forzar al austriaco, que ya sintió malas sensaciones en la previa del duelo contra el Atlético de Madrid de Copa del Rey, lo que le llevó a quedarse fuera de la lista en el último momento.

Alaba no sintió buenas sensaciones en el sóleo y sigue sin encontrarse al cien por cien. Intentó estar en el derbi, pero al sentir molestias no jugó ni ante los rojiblancos ni frente a la Real Sociedad. Ahora, salvo que se sienta una gran mejoría en los próximos entrenamientos, tampoco estará contra el Valencia. El objetivo es que pueda llegar al cien por cien al Mundial de Clubes, pero con el calendario frenético que le espera al Real Madrid en las próximas semanas no se tomará el más mínimo riesgo.

Por delante, el Real Madrid tiene que seguir peleando por la Liga, se medirá al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey y al Liverpool en los octavos de final de la Champions, lo que lleva a Ancelotti y a su cuerpo técnico a no correr el más mínimo riesgo con ningún futbolista. Cualquier agravamiento de una dolencia puede ser muy perjudicial para los intereses de los jugadores.

Además, en el Real Madrid ya aprendieron la lección con Alaba la pasada temporada. El austriaco se lesionó en el abductor ante Osasuna en Liga a pocos días de jugar la ida de las semifinales de la Champions contra el Manchester City. Forzó para estar en el Etihad, pero sólo duró 45 minutos. Ya no pudo jugar más hasta la final de la Champions frente el Liverpool, por lo que se perdió la vuelta contra los ingleses y las cinco últimas jornadas de Liga.