Nacho se reivindica: «Cada vez que juego lo hago bien»

Nacho Fernández se ha reivindicado tras su gran partido frente al Athletic en San Mamés. Ancelotti ha apostado por el canterano de inicio y el madrileño ha cumplido con creces. «Estoy demostrando que cada vez que juego lo hago bien», dijo el central tras la victoria del Real Madrid dejando la portería a cero.

«Feliz de jugar y seguir sumando. Aprovecho todo lo que tengo. Es verdad que este año está siendo un año complicado para mí pero estoy demostrando que cada vez que juego lo hago bien. Estoy preparado para cualquier momento. Feliz de jugar», comentó el seis madridista de manera reivindicativa.

Esta campaña, Nacho no está teniendo muchos minutos pero cada vez que sale cumple y asegura no es igual de feliz cuando se queda en el banquillo: «Lógicamente, igual no. Yo soy feliz cuando juego. Cuando no juego las cosas son diferentes, se ven de otra manera. Me gusta vivir el día a día. Hoy he jugado y hemos ganado, estoy feliz por el equipo».

Así de rotundo se mostró el futbolista del Real Madrid en los micrófonos de DAZN al acabar el encuentro, donde también se hizo eco de la importancia que tiene esta victoria: «Es súper importante. Cada partido es una final. Ahora mismo vamos por detrás con respecto al primero. Además el Barça ha ganado su partido, así que era fundamental ganar». Este triunfo les permite mantener el pulso con los azulgranas en la clasificación: «Es importante ganar y sumar de tres en tres. Ahora tenemos el partido de Copa, también vital, toca prepararlo bien».

Por último, Nacho se deshizo en elogios hacia el autor del primer gol, Karim Benzema. El delantero galo ha igualado a Raúl como segundo máximo goleador del Real Madrid en la Liga Santander, sólo superado por Cristiano Ronaldo. «Lo de Karim es espectacular. Nos ayuda mucho con sus goles. El año pasado también lo demostró. Es bueno que esté enchufado para nosotros», aseguró el central español.