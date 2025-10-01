El Real Madrid recibirá al Valencia el sábado 1 de noviembre tras el Clásico y antes de visitar Anfield

El Real Madrid recibirá al Valencia el sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas en el partido correspondiente a la jornada undécima de la Liga. La patronal de Javier Tebas ha anunciado los horarios en el mediodía de este miércoles. Los de Xabi Alonso se medirán a los valencianistas una semana después de jugar el Clásico contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu y tres días antes de visitar al Liverpool en Anfield en la Champions League.

La Liga ha anunciado sus horarios para la jornada 11 del campeonato este miércoles. Una jornada que arrancará el viernes 31 de octubre con un Getafe-Girona y que acabará el lunes 3 con un Oviedo-Osasuna. Entre medias, el Real Madrid-Valencia se jugará el sábado 1 de noviembre y el Barcelona-Elche el domingo 2 de noviembre a las 18:30.

El Real Madrid jugará una semana antes de ese partido contra el Valencia frente al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y tres días después, el martes 4, visitará al Liverpool en Anfield en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Champions League. Una semana y media de partidos de alto nivel para los blancos. Aunque sí es verdad que entre Barcelona y Valencia los blancos no jugarán partido entre semana, ya que se disputa la primera ronda de la Copa del Rey sin los equipos que disputarán la Supercopa.

Un encuentro ante un Valencia que no ha empezado nada bien en esta Liga. Ha empezado duodécimo tras siete jornadas del campeonato. El cuadro valencianista perdió el pasado lunes contra el Oviedo en Mestalla y solamente ha cosechado dos victorias en este arranque. El cuadro de Corbalán recibirá al Villarreal antes de jugar contra el Real Madrid.

Hay que recordar que la última vez que el Valencia visitó el Santiago Bernabéu logró vencer al Real Madrid. El cuadro valencianista asaltó el coliseo blanco con un gol de Hugo Duro en el 95 para materializar el 1-2 el pasado 5 de abril.