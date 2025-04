Real Madrid-Real Sociedad: este partido vale una final

Un partido que vale una final. El Real Madrid y la Real Sociedad se miden en el estadio Santiago Bernabéu a las 21:30 horas en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Los blancos llegan a este encuentro con la ventaja conseguida en el Reale Arena, donde ganaron por la mínima gracias a un solitario gol de Endrick.

El Real Madrid afronta el encuentro con la motivación por las nubes. En Valdebebas no se contempla otro escenario que no sea jugar la final de la Copa del Rey el próximo 26 de abril en el estadio Olímpico de La Cartuja. Nadie se imagina otra cosa en el club blanco que no sea disputar, dos años después, el que para muchos es el partido más bonito del año. En esa cita, Atlético o Barcelona, casi nada. Pero antes deben finiquitar las semifinales contra una Real Sociedad que no pondrá las cosas fáciles.

El Real Madrid afronta el partido número 50 de la que apunta a ser la temporada más extenuante y exigente en la historia del club blanco. Por delante, sin contar el Mundial de Clubes, 16 partidos. Esto querrá decir que no solo se han clasificado para la final de la Copa del Rey, sino que también están en la final de la Champions, donde todavía deben superar los cuartos de final ante el Arsenal y las semifinales —frente a PSG o Aston Villa—. Los blancos siguen aspirando a un triplete que nunca se ha conseguido en Chamartín, aunque es cierto que el camino todavía es largo y complicado. Muy bien lo tendrán que hacer, sobre todo en la Liga, si quieren reinar en todos los frentes.

Pocas novedades

Respecto al once por el que apostará Ancelotti, el Real Madrid sacará el mejor equipo posible con ligeros retoques. Lunin estará en la portería, ya que Courtois no está disponible y, lo que es más importante, el ucraniano es el meta de la Copa del Rey. Veremos en la final. En defensa, Alaba apunta a dar descanso a Rüdiger, mientras que en ataque la principal novedad podría estar en la delantera, donde Endrick podría dar un respiro a Mbappé.

Endrick ha hecho cuatro goles en cuatro partidos de Copa del Rey, lo que le convierte en el máximo goleador del Real Madrid en el torneo. Titular en tres de los cuatro duelos, el brasileño aprovechó los minutos para mostrar sus cualidades. Tan solo se quedó sin marcar en su primer encuentro en la competición, en el 0-5 al modesto Deportiva Minera. Se sacó la espina con un doblete al Celta en octavos de final, marcó en la victoria ante el Leganés en cuartos y fue el autor del único tanto del primer capítulo de la semifinal en San Sebastián.

«Endrick no está preocupado, está muy contento y trabajando muy bien», defendió Ancelotti. «Estoy encantado con él, cuando he podido le he dado minutos y siempre los ha aprovechado. Le veo motivado, mañana puede tener opciones porque en la Copa del Rey lo ha hecho muy bien», aseguró Ancelotti en la previa del encuentro.

Con el espíritu de 2020

La Real Sociedad visita el Bernabéu con poco que perder y mucho que ganar, con la ilusión de jugar una nueva final de Copa del Rey, esta vez con público, si logra dar la campanada y remontar el 0-1 encajado en el partido de ida.

Es la épica de las épicas, pero es cierto que son varios los futbolistas de la actual plantilla que disputaron aquel 3-4 de cuartos de final del 2020, que concluyó un año más tarde con la final ganada ante el Athletic. Una final que dejó una espina clavada, porque la afición donostiarra no la pudo disfrutar en directo debido a la pandemia del coronavirus.

Son dos los nombres clave que Imanol Alguacil recupera para esta cita respecto a la victoria del fin de semana ante el Valladolid (2-1): Ander Barrenetxea y Nayef Aguerd, fundamentales para el técnico oriotarra en sus planteles titulares esta temporada. Por contra, serán varias las bajas que limiten las posibilidades del entrenador realista a la hora de plantear su once, con el nombre destacado de Brais Méndez, a quien se une a Álvaro Odriozola, Arsen Zakharyan, Sheraldo Becker y Jon Pacheco.

Oyarzabal, tocado, se encuentra en condiciones de volver a ser titular, con la esperanza de que continúe una racha goleadora que comenzó con España contra Holanda y prolongó el pasado sábado ante el Valladolid. Alguacil apela a lo emocional, a la casta y al sentimiento de casa, y tira del filial con Arkaitz Mariezkurrena y Dani Díaz, dos de las sensaciones del Sanse que buscan poco a poco hacerse un hueco con los mayores.

Real Madrid-Real Sociedad: posibles onces