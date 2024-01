El Real Madrid prepara la final cansados, pero sin daños

La vuelta al trabajo del Real Madrid en el día después a la victoria de los blancos contra el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España fue tan satisfactorio por el resultado conseguido como duro por el desgaste empleado para lograrlo. Un partido tremendamente competido que se tuvo que decidir en la prórroga, donde los blancos hicieron dos goles para terminar ganando 5-3 a los de Simeone.

En la suave sesión que los hombres de Carlo Ancelotti llevaron a cabo en las instalaciones del Al Nassr, los suplentes completaron un entrenamiento más intenso, mientras que los titulares aprovecharon el día para comenzar una recuperación que no será sencilla, ya que la intensidad del partido fue tremenda.

Lo más importante para los de Ancelotti es que no hay que lamentar daños mayores. Las piernas en el día después duelen, pero ninguno de los jugadores que terminaron el partido con diferentes molestias no están lesionados, por lo que si no pasa nada raro en los próximos días, Ancelotti podrá seguir contando con los 24 jugadores que se ha llevado a Riad para disputar la Supercopa de España, donde el Real Madrid aspira a ganar el primer título de la temporada.

Los titulares ante el Atlético realizaron trabajo de recuperación por la mañana. El resto del equipo llevó a cabo ejercicios de presión y de posesión y de ataque-defensa. A continuación, los jugadores disputaron varios partidos en un campo de dimensiones reducidas y finalizaron con centros laterales y remates a portería.

El Real Madrid ya piensa en la final

El Real Madrid se volverá a entrenar en la casa de entrenamiento de Cristiano Ronaldo el viernes a las 16:00 hora peninsular española. Los blancos seguirán preparando la final, aunque en esta nueva sesión tendrán el aliciente de saber contra quién juegan la final el próximo domingo.

Tras el entrenamiento, el Real Madrid ha regresado a su hotel de concentración, donde seguirá recuperando y estará pendiente de lo que sucede en la otra semifinal, esa que enfrentará a Barcelona y Osasuna. Los blancos, que ya han hecho su trabajo, esperan tranquilos.