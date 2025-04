El Real Madrid se ilusiona pero naufraga en El Pireo

El Real Madrid deberá ser fiel a su historia para remontar el play off de la Euroliga contra Olympiacos tras caer este viernes en un segundo partido que peleó mucho más que el primero (77-71). El equipo griego se llevó la victoria y, por tanto, el 2-0 en la serie aprovechándose en los momentos clave de su arsenal plagado de estrellas y jugadores determinantes en el baloncesto europeo, frenando cualquier atisbo de triunfo de su rival.

Los blancos, que no se pierden una Final Four desde 2021, tuvieron opciones claras de ganar en El Pireo, pero acabó muriendo en la orilla cuando Alec Peters les condenó con un triplazo con 67-64 después de un parcial de 4-11 a favor. Dos pérdidas en ataque y la réplica del ex madridista Nigel Williams-Goss liquidaron a un Real Madrid muy combativo que llegó a sacar diez puntos de ventaja del primer parcial (15-25).

El gigante Nikola Milutinov volvió a ser el mejor de Olympiacos con 10 puntos y 6 rebotes (23 de valoración), con un Sasha Vezenkov indefendible como máximo anotador (22, 7 y 18). Evan Fournier estuvo muy desacertado (3 de 16 en tiros de campo), pero castigó desde el tiro libre (17 encestes).

Y en el Real Madrid Mario Hezonja fue el líder, igualando la anotación de la estrella búlgara (22, 8, 24 y 8 de 9 en tiros de campo), Walter Tavares sujetó al equipo en muchos momentos (6, 7 y 12) y Facundo Campazzo (9, 5 y 3 asistencias) y Andrés Feliz (6 robos) se esforzaron en la creación con dos buenas actuaciones. Notó Chus Mateo la desconexión de Dzanan Musa (1 de 7 y 2 pérdidas), al que se le van agotando las oportunidades.

Gran arranque de los blancos

El Real Madrid salió a dominar a cancha y se fue del primer cuarto con una ventaja de diez puntos (15-25) tras un gran inicio de su quinteto titular y la aportación de los que entraron desde banquillo. Todos sumaron para que el equipo blanco moviera bien la bola y se mostrase serio en defensa y reboteando. No encontró, eso sí, la fórmula para detener a Vezenkov, porque no la hay, y lo pagó en el segundo parcial, en el que Olympiacos respondió para dejar el partido igualado al descanso (38-38).

Los errores y el nerviosismo lógico de citas de este calado volvieron a castigar al Real Madrid en el tercer cuarto y evitaron que sacara ventaja ante Olympiacos. La última jugada fue la prueba más evidente, cuando Campazzo con todo para tirar sobre la bocina se la pasó a su compatriota Gaby Deck, desmarcado para el triple pero ya sin tiempo para lanzar.

El Olympiacos abrió distancia en el arranque del último asalto, pero Hezonja en su mejor versión la redujo con tres canastas seguidas que forzaron el tiempo muerto de Georgios Bartzokas y también técnica al entrenador griego porque el Real Madrid se ponía a siete (67-60). No hubo reacción de los suyos y dos más de los blancos, una del croata y otra de Campazzo comprimían el marcador en Atenas (67-64).

El Olympiacos amarga al Real Madrid

El apagafuegos Peters volvió a salir al rescate para Olympiacos con un triplazo que frenaba el arreón de los blancos. Dos pérdidas seguidas en ataque desembocaron en otro triple de Williams-Goss y Chus Mateo lo frenaba con 73-64. Feliz se iba descalificado tras un partidazo cometiendo su última falta contra el base ex madridista y la victoria se quedaba en manos de los de casa, que visitarán el Palacio de los Deportes de Madrid el próximo martes a las 21:00 horas para tratar de dar el hachazo definitivo y certificar su billete a Abu Dabi para disputar la Final Four.