En el Real Madrid hay caso con Jesús Vallejo

Finalmente, en el Real Madrid hay caso de Vallejo. No es una problemática que afecte al día a día de la primera plantilla blanca, pero sí que es una situación que antes o después deberán atajar desde la entidad madridista. Sin embargo, no resulta fácil. El central no cuenta para absolutamente nada para Ancelotti. En estos momentos, no es ni el cuarto central de la plantilla.

Rüdiger, Tchouaméni, Asencio, Alaba y Mendy, en este orden, son los zagueros que tiene Ancelotti. Y por detrás aprieta Diego Aguado. El maño pasa los días en Valdebebas sin dar un sólo ruido, sin generar un problema, pero sin aportar absolutamente nada dentro del terreno de juego. Sólo suma 10 minutos en lo que va de temporada, esos que jugó contra el Alavés. Tiempo suficiente para que el italiano decidiese que se iban a acabar los premios.

El problema es el siguiente. Mientras que desde el Real Madrid se esmeran en filtrar que Vallejo busca una salida, desde el entorno del jugador aseguran que el futbolista sigue centrado en terminar su contrato con el equipo blanco. Por consiguiente, la situación es complicada de solucionar, pues si el jugador no tiene intención de marcharse, cumplirá su deseo de finalizar su contrato con el club madridista.

Hay ejemplo recientes de jugadores que en el Real Madrid han decidido cumplir su contrato a pesar de tener un papel más que secundario. Por no decir qué inexistente. Ya que Vallejo no cuenta para absolutamente nada para Ancelotti. No obstante, el futbolista, que se siente muy a gusto en Madrid, no tiene pensado hacer las maletas.

En definitiva, Real Madrid y Vallejo inician un pulso con poca fuerza, porque el club no va a forzar en exceso una situación que apunta a enquistarse en este mercado de invierno. En estos momentos, con pocas ofertas encima de la mesa, a pesar de que su entorno asegura que sí ha llegado el interés de varios clubes, el central apunta a cumplir su contrato en la entidad madridista.

Mientras, desde el entorno del jugador, tienen claro que Vallejo seguirá siendo un profesional hasta el último día. Haga las maletas en enero o espere a junio, el zaragozano no generará ningún mal ambiente dentro del vestuario madridista y continuará siendo un profesional. No obstante, desde el club blanco consideran que lo mejor que puede pasar es que encuentre un club donde pueda tener los minutos que no va a encontrar en la entidad madridista este curso.

Las molestias de Vallejo

Vallejo no fue incluido en la convocatoria el pasado lunes para el partido en Cartagena debido a unas molestias musculares sufridas el día anterior. A pesar de que desde el Real Madrid se le sometió a pruebas médicas que no revelaron una lesión, el jugador no se terminaba de sentir cómodo y no viajó al partido de Copa del Rey. Tampoco se ha montado en el avión que ha llevado a sus compañeros a Arabia Saudí, donde disputarán la Supercopa de España.

No obstante, de haber estado sano, tampoco habría jugado. Vallejo no cuenta para Ancelotti y no jugará en ninguno de los escenarios. Esta situación le duele al jugador, lógico, pero también entiende que el club apueste por futbolistas de futuro, como Asencio, y no por un jugador que hará las maletas en las próximas semanas o meses.