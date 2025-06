El Real Madrid es la estrella Mundial

El Real Madrid es la estrella del Mundial de Clubes. El equipo blanco, que aún no ha viajado a Estados Unidos (lo hará el sábado), es cabeza de cartel en el torneo que arrancará este fin de semana con su rompedor nuevo formato y, de momento, el único que vende casi todas las entradas de sus tres partidos de la fase de grupos. El club madridista y la FIFA han caminado de la mano hacia esta cita que se celebrará cada cuatro años y, sin duda, para su primera edición, llega con la vitola de ser el más aclamado.

No ha ganado la Liga, tampoco la Champions, pero el Real Madrid sigue siendo la opción más llamativa allá donde va. El apoyo global al cuadro merengue se manifiesta en cada ocasión que cruza el charco para disputar la gira norteamericana de pretemporada y para este Mundial de Clubes no será menos.

Miles y miles de madridistas se agolparán en los estadios de Estados Unidos y en los lugares preparados para los aficionados alrededor de las 12 sedes, aunque no por todas ellas pase el rey de Europa. Ni los altos precios ni el país donde se celebra han impedido a los fieles del Real Madrid pagar una entrada en alguna de las tres ciudades afortunadas de acoger uno de sus tres partidos en la fase de grupos: Miami, Charlotte y Filadelfia.

El Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.326 espectadores, está a punto de colgar el cartel de no hay billetes para el debut del equipo de Xabi Alonso el próximo miércoles a las 21:00 (hora española) contra el Al-Hilal. Será el único equipo que ya en el primer partido de la fase de grupos agote todas las entradas del estadio en cuestión. Posteriormente, se desplazará al Bank of America y al Lincoln Financial Field y, en principio, se repetirán las escenas con miles de camisetas blancas copando las gradas.

Ni Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, ni Manchester City o cualquiera de los grandes equipos lo ha logrado hasta el momento y la FIFA ya tiembla con la posibilidad de que la tónica del Mundial de Clubes sea ver gradas vacías en los estadios. El Real Madrid es el único que romperá con ello al haber agotado tres cuartos de entrada de sus tres encuentros ante Al-Hilal, Pachuca y Salzburgo.

El Real Madrid acepta el reto de la FIFA en el Mundial

De hecho, en el caso del PSG su debut contra el Atlético está en jaque teniendo en cuenta la crisis social que vive Los Ángeles a día de hoy por las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la larga distancia del Rose Bowl del centro de la ciudad. Trayectos de hasta hora y media separan el escenario del debut colchonero de las zonas donde viven la mayoría de aficionados que acudirán al encuentro.

De los 28 sectores de dicho recinto, en 19 se pueden adquirir hasta más de cien localidades según la web de compra de entradas ticketmaster. En el resto tampoco hay muchos problemas para hacerse con un billete, ya que en la grada que más se están vendiendo aún quedan más de 60. Una baja demanda que afecta al resto de los participantes, pero sólo uno de los 32 ya se ha asegurado cumplir con el deseo de la FIFA, que no es otro que convertir en la gran fiesta del fútbol este Mundial de Clubes con el de selecciones a la vuelta de la esquina en 2026.