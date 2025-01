El Real Madrid está harto de los horarios de la Liga de Tebas

Es ampliamente sabido que la relación entre el Real Madrid y Javier Tebas, quien preside la Liga, es sumamente problemática. No se aguantan mutuamente. Por mucho que Louzán, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, tenga como uno de sus retos sentar a Florentino Pérez y al presidente de la patronal en la misma mesa, la realidad es que esta enemistad apunta a ser eterna. No se aguantan y la Guerra Fría es constante. Unos desprecian el valor del producto renunciando al juego que quiere la Liga con la atención a medios, mientras que los otros son sibilinos en sus decisiones.

Uno de los aspectos que más perjudica a un equipo son los horarios. El Real Madrid es el conjunto que más partidos de fútbol puede jugar este año. 72, en concreto. Una barbaridad. Y, para colmo, no tiene el más mínimo apoyo de la Liga a la hora de buscar un descanso mayor. Más bien todo lo contrario.

En el Real Madrid ya están hartos de tener que jugar los partidos de visita a las 21:00 horas. Esto provoca que los jugadores, en el mejor de los casos, llegue a sus domicilios a las 3 de la madrugada. Y, obviamente, nadie llega a su hogar y se duerme de manera instantánea. Más si cabe tras haber hecho un esfuerzo físico en el que las pulsaciones se han elevado notablemente.

En el Real Madrid se quejan de que la Liga coloca siempre al Real Madrid en el último turno cuando tiene que jugar fuera del estadio Santiago Bernabéu. Y no alzan la voz por alzarla, ya que los datos dicen que los de Ancelotti han disputado a domicilio dos encuentros a las 21:30 horas, siete a las 21:00 horas y uno a las 18:30 horas. Curiosamente, este último se celebró en Leganés. El chiste se cuenta solo. Además, los madridistas se medirán al Valladolid en el José Zorrilla a las 21:00 horas.

Las excusas de Tebas

El Real Madrid, bastante incómodo con la Liga por este trato, ha expresado su descontento, aunque la entidad dirigida por Javier Tebas se justifica diciendo que los blancos deben jugar en el horario estelar. Una excusa que se desmonta cuando se observa a qué hora juegan los blancos en el Santiago Bernabéu, donde sí se maneja todo el abanico de horarios. Y es que, los de Ancelotti han jugado desde las 14:00 horas a las 21:00 horas, pasando por las 16:15, 17:00 y 18:30 horas. Es decir, han jugado en todos los horarios disponibles.

Por ello, en el Real Madrid ya no les ofende que la Liga carezca de tacto al no brindar ningún descanso a los de Ancelotti previo a sus partidos de Champions, sino que solo solicitan ser tratados como los demás equipos de la Liga, lo cual no ocurre. «Hay detalles de mal gusto y descaro tan evitables que nos provocan náuseas», aseguran con profundo malestar desde Valdebebas.