Real Madrid-Espanyol: que suene el rock and roll

El Real Madrid regresa a la Liga para medirse al Espanyol (21:00 horas) con ganas de que suene el rock and roll en el estadio Santiago Bernabéu. «Se puede jugar mejor, pero la afición del Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll y no un fútbol de muchos toques. Buscamos con nuestras características hacer feliz a la afición del Madrid, que creo que le gusta más ganar que jugar bien», aseguraba Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a los blancos contra los catalanes.

Ancelotti contestó de esta manera al ser preguntado qué es para él jugar bien al fútbol. Algo cansado de que siempre se cuestione la forma de ganar del Real Madrid, el italiano fue claro a la hora de explicar cómo debe jugar su equipo y, sobre todo, lo que más le gusta a la afición madridista, que no es otra cosa que el ganar sin importar mucho el cómo.

Ante el Espanyol, Ancelotti espera que se vea la versión rock and roll de su equipo. El Real Madrid está en plena fase de crecimiento y, como asegura el italiano, todavía no están al cien por cien, pero poco a poco mejoran. Sobre todo, en ataque. Con el regreso de Bellingham y a la espera de que Camavinga esté listo para el derbi de la próxima semana contra el Atlético, los blancos buscarán ante la entidad catalana una versión mucho más mejorada.

Para este encuentro, Ancelotti también podría empezar a apostar por las rotaciones. Fran García en el lateral izquierdo y Modric en el centro de la defensa apuntan a titulares, para dar descanso Mendy y Valverde, ya que el calendario se empieza a apretar.

El Espanyol busca la sorpresa

El Espanyol, sin embargo, llegan enchufados y con la confianza por las nubes. En su regreso a Primera, y después de caer en los dos primeros partidos y empatar en el tercero sin marcar ni un solo gol, ha conseguido enderezar el rumbo con dos victorias seguidas ante Rayo Vallecano (2-1) y Alavés (3-2), dos rivales directos por el objetivo y en Cornellà. Un arranque muy positivo que les coloca en la zona noble con 7 puntos, y una gesta con triunfo les metería en la lucha por Europa.

Los de Manolo González, en su primera victoria al Santiago Bernabéu al pasar de Segunda RFEF a Primera, viajan a Madrid con la baja segura de Edu Expósito, lesionado de larga duración, y con la duda de Fernando Calero por un esguince de tobillo. Y en este inicio notable tiene mucho que ver un Javi Puado entonado, con un hat-trick ante el Alavés en la última jornada.

Será la gran amenaza, junto a Véliz, para la defensa blanca, con dudas en los últimos partidos a la hora de salir con el balón. Además, González tendrá que decidir si refuerza el centro del campo o mantiene el dibujo habitual. Podría alinear defensa de cinco, con Tejero o Jofre como carrilero, mientras en el centro del campo tendrán la responsabilidad Král, Gragera y Pol Lozano.

Real Madrid-Espanyol: posibles onces