El Real Madrid cumple el plan en el parón

El parón de selecciones está saliendo tal y como el Real Madrid tenía planeado. Vinicius, Mbappé, Militao y Lunin, los cuatro internacionales que se han quedado trabajando en Valdebebas durante estos días han podido mejorar de sus respectivas molestias, han potenciado aspectos que en el día a día tienen más complicado entrenar y, sobre todo, han descansado. Justo lo que más necesitan los futbolistas del conjunto blanco, machacados por un sinfín de partidos.

Vinicius, Mbappé, Militao y Courtois estarán sin ningún problema, en principio, en el encuentro que enfrentará a Celta y Real Madrid en el estadio Municipal de Balaídos. El brasileño está progresando muy bien de la dolencia que sufrió en las cervicales contra el Villarreal, mientras que Mbappé continúa con su puesta a punto. Por otro lado, el central ya está recuperado de sus molestias musculares, mientras que el belga debería estar listo para viajar a Galicia. Además, Bellingham ya ha regresado tras estar con Inglaterra y después de estar este martes junto a los fisioterapeutas, la idea es que el miércoles trabaje con normalidad.

Durante este parón de selecciones todos los que se han quedado en Valdebebas han podido trabajar con una intensidad poco habitual. Trabajando junto al Castilla, los jugadores que se han quedado a disposición de Ancelotti han ejercitado los aspectos que cada futbolista más necesita. De hecho, durante los días libres, todos los futbolistas han tenido un plan especial para seguir mejorando.

Kylian busca ser Mbappé

Kylian Mbappé no está al cien por cien. La ausencia de pretemporada le está pasando factura en sus primeros pasos como jugador del Real Madrid. Hasta la fecha, la entidad madridista no ha podido disfrutar de la versión más dominante del jugador francés hasta el momento. Pero el reto es que más pronto que tarde empiece a recuperar su mejor versión y este parón de selecciones, cuando decidió no ir en consenso con Deschamps, esperan que haya sido un impulso importante.

En Valdebebas han estado toda la semana con un plan especial focalizado en recuperar y potenciar el físico de Mbappé. No queda otra. Kylian tiene que ponerse en manos de Pintus y su equipo para terminar de definir un físico que no le permite rendir al máximo nivel. No obstante, la preocupación es mínima en el Real Madrid, ya que sabían perfectamente que los primeros meses del galo en Valdebebas no iban a ser sencillo.

El objetivo es que a partir de este parón de selecciones comience a crecer física y futbolísticamente. Su actitud es muy buena y en el club están encantados con su compromiso, pero necesita mejorar determinados aspectos para volver a ser el jugador que deslumbró a todos en el PSG y, sobre todo, con Francia. En definitiva, Kylian quiere volver a ser Mbappé.