El Real Madrid contra la maldición de Iñigo Pérez

El Real Madrid deberá remar para remontar en Liga. Después de cosechar tan sólo cinco puntos en las últimas cinco jornadas, los madridistas están contras las cuerdas. De ser líderes a tercero en un cerrar y abrir de ojos, los merengues deberán enfrentarse a un nuevo problema este domingo 9 de marzo a las 16:15 contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Ante Iñigo Pérez, entrenador del conjunto vallecano, Carlo Ancelotti nunca consiguió ganar.

Contra el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, Carlo Ancelotti suma dos partidos y dos empates. El entrenador pamplonés es, junto a Hansi Flick, el único entrenador actual en la Liga que no ha perdido ante el técnico italiano. Eso sí, hay que recordar que los dos encuentros se jugaron en Vallecas. Este domingo, el ex futbolista de Osasuna visitará por primera vez el Santiago Bernabéu desde los banquillos.

Además, el destino une curiosamente a Iñigo Pérez con el Real Madrid. El técnico hizo sus debuts profesionales como técnico contra los merengues. Después de ser nombrado nuevo entrenador del Rayo Vallecano el 14 de febrero de 2024, el navarro tenía su primera cita con Vallecas cuatro días más tarde. No decepcionó. Ante el vecino madridista, Iñigo se estrenó con un empate a uno. Joselu abrió el marcador en el minuto tres, pero un ex canterano blanco, Raúl de Tomás, puso tablas antes de la media hora desde los once metros.

El segundo empate, a tres, remonta a hace unos meses. El 14 de diciembre pasado, el Real Madrid volvió al infierno de Vallecas. Como siempre, no fue tarea fácil. Es más, los blancos estuvieron a punto del naufragio. Después de ir perdiendo por 2-0 en el minuto 36, los pupilos consiguieron darle la vuelta al encuentro. Se pusieron con un 2-3, goles de Fede Valverde, Bellingham y Rodrygo. Sin embargo, en el ecuador de la segunda parte, Isi Palazón puso el 3-3 definitivo.

Prácticamente invicto

En los últimos cinco partidos, los madridistas pecan contra los rayistas. Una sola victoria, una derrota y tres empates. Eso sí, hay que destacar que cuando los vallecanos visitan Chamartín, la cosa cambia. En 22 partidos disputados en el Santiago Bernabéu, el Rayo suma un sólo triunfo, tres empates y 18 derrotas. Para remontar a la única victoria del equipo de Vallecas, hay que volver al siglo pasado.

En la temporada 1995-96, registrada como la peor de la historia del Real Madrid, el Rayo Vallecano consiguió derrotar a los blancos en su coliseo. En una época en la que los Paco Buyo, Fernando Hierro, Laudrup, Redondo y Chendo militaban en las filas madridistas, los rayistas obtuvieron los tres primeros puntos de su historia en el Santiago Bernabéu. Guilherme Alves abrió la lata en el minuto uno, el jovencísimo Raúl González Blanco empató 180 segundos después, antes de que el mismo Alves dé el zarpazo final en la segunda parte.

El Rayo lucha por Europa

En sus últimos cinco encuentros ligueros, el Rayo Vallecano recopila dos victorias, dos derrotas y un empate. La buena dinámica de los pupilos de Íñigo Pérez hace que los rayistas vuelvan a soñar con Europa. Séptimos con 36 puntos, los de Vallecas están a tan sólo dos puntos del Betis, primer clasificado para la Conference League.

El Real Madrid deberá ser cauteloso. Fuera de casa esta temporada, el Rayo Vallecano es el sexto mejor equipo. Cuando sale de Vallecas, Iñigo Pérez sabe competir. En total, el equipo madrileño ha cosechado 17 puntos en sus visitas ligueras. Este fin de semana, apuntan a 20.