El Real Madrid cita a Asensio y Ceballos a final de temporada

El Real Madrid toma el mando en las renovaciones. Los blancos se marcaron el mes de abril como un periodo de la temporada clave para afrontar las renovaciones y con varios jugadores han avanzado notablemente. Kroos y Benzema seguirán una temporada más en el club, mientras que Modric ha dejado claro a la entidad que quiere seguir y le pondrán encima de la mesa un contrato que, en principio, aceptará. Por lo tanto, las ampliaciones de contrato que todavía tienen que sentarse a negociar son las de Nacho Fernández, Dani Ceballos y Marco Asensio.

La situación de Nacho Fernández es clara. El Real Madrid quiere que siga y el canterano deberá decidir. Durante la temporada ha vivido una montaña rusa de sensaciones, pero ambas partes se emplazarán para hablar a final de temporada. La renovación la tendrá encima de la mesa y el jugador tendrá la última palabra. La continuidad de Ancelotti, con el que no se ha sentido cómodo en el arranque del curso, le empujaría a buscar nuevas aventuras y a cambiar de camiseta por primera vez en su carrera.

No obstante, las renovaciones más farragosas para el Real Madrid serán las de Dani Ceballos y Marco Asensio. El club ha tenido acercamientos con ambos en las últimas semanas, pero todavía no tienen el «sí» de ninguno de ellos. Lo que tiene claro el club es que no se moverá de su postura. A final de temporada o tras la eliminatoria contra el Manchester City, dependiendo de si los blancos juegan la final de Champions o no, se volverán a sentar con ambos en una última reunión donde se decidirá si continúan o no.

El Madrid mejora los contratos

El Real Madrid ya ha hecho saber a ambos que si renuevan sus contratos se verán ligeramente mejorados, por lo que tanto Ceballos como Asensio deberán decidir si aceptan la oferta o no. El club quiere que el sevillano se quede, aunque éste tiene dudas. La inminente llegada de Bellinhgam le deja en una posición complicada, aunque también es cierto que a Kroos y Modric les queda un año más de futbol. En la entidad consideran importante y por eso van a intentar hasta el final que amplíe su contrato. La propuesta de renovación mejorará sus condiciones actuales, pero el jugador se quiere sentir importante.

Asensio está en una situación parecida. Jorge Mendes, su representante, ya le ha hecho saber al club que quiere una ficha de 5,5 millones de euros, mientras que el Real Madrid le ofrece algo menos de cinco kilos por temporada y un contrato hasta 2027 o 2028. En el club saben que es muy complicado encontrar a un jugador de su calidad en el mercado, por lo que harán todo lo posible para que siga vistiendo de blanco sin volverse locos. Se espera que lleguen a un entendimiento.