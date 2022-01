El Real Madrid cierra la puerta

El Real Madrid no quiere que nadie salga en este mercado de invierno. De hecho, se puede decir que el club blanco ha cerrado la puerta de salida a todos los jugadores de Carlo Ancelotti salvo oferta irrechazable que por las oficinas de Valdebebas no se espera que llegue. Por lo tanto, hombres como Hazard, Bale o Isco, los que más opciones tenían de hacer las maletas en este mes de enero, seguirán hasta final de temporada. En verano, unos saldrán, ya que acaban un contrato que no será renovado, y a otros, como es el caso del belga, se les pondrá el cartel de transferible.

La realidad es que no ha llegado ninguna oferta que satisfaga ni al Real Madrid ni a los jugadores durante los últimos meses. Este es el motivo principal de que no haya ninguna salida en este mercado de invierno. El club no quería cesiones y sólo era partidario de abrir la puerta si llegaban propuestas económicas interesantes, algo que no ha sucedido. Por lo tanto, el mercado de invierno por Valdebebas acabará sin movimientos ni de entrada ni de salida. Ancelotti tenía claro que no quería fichajes, mientras que no se cerraba a alguna marcha si algún futbolista lo pedía. No obstante, el italiano está satisfecho con que la plantilla no sufra ningún retoque hasta el final de la presente temporada.

Carlo Ancelotti es plenamente consciente de que por delante queda una segunda mitad de curso tremendamente complicada, donde los blancos tratarán de dar un golpe a la Liga, luchar por la Copa del Rey y tener que hacer frente a las eliminatorias de la Champions. La primera será ante el PSG. Por lo tanto, el italiano, a pesar de tener un once titular definido con unos recambios muy claros, sabe que jugadores como Bale, Hazard, Isco o Jovic, al que le pidió que no se marchase en invierno, pueden ser importantes. El ejemplo perfecto se vivió en el Martínez Valero, cuando los blancos sellaron el pase para los cuartos de final de la Copa del Rey gracias a los goles del malagueño y del belga.

Mismo plan con la cantera

Tal y como contó OKDIARIO, el Real Madrid también tomó la decisión de que no saldría cedido ningún jugador del Castilla durante el mes de enero. Otra cosa es que un equipo decida hacer una oferta importante por uno de los chicos de Raúl, pero la idea del club es que la plantilla del filial no sufra ninguna pérdida. La entidad está convencida de que pueden luchar por subir y muchos de sus jugadores ayudar al primer equipo.

Por lo tanto, el Real Madrid ha cerrado la puerta de salida a hombres como Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, Rafa Marín, Sergio Arribas o Peter Federico, entre otros. Todos ellos han tenido propuestas para salir cedidos en este mercado de invierno tanto a equipos de Primera como de Segunda. También hay conjuntos en el extranjero que los pretenden, pero todos saben que la entidad madridista no está por la labor de ceder a ninguno de sus jugadores, ya que el objetivo es que nutran al primer equipo cuando Ancelotti lo necesite y que el Castilla pueda pelear por todo.