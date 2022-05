Real Madrid - Betis: horario, canal TV y cómo ver online en vivo el partido de Liga Santander.

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 38 de la Liga Santander. El equipo que dirige Carlo Ancelotti afronta el último partido del campeonato una semana antes de medirse al Liverpool en la final de la Champions League que se disputa en el Stade de France, en París.

Carlo Ancelotti anunció tras proclamarse campeón de la Liga Santander que el equipo que saltaría al verde del Santiago Bernabéu para enfrentarse al Betis sería el más parecido posible al que jugará la final de la Champions League contra el Liverpool. Esto quiere decir que los Benzema, Courtois, Vinicius, Modric y compañía deberían ser titulares este viernes en el choque en el que el Real Madrid se despide del campeonato liguero.

El que no estará en el once es David Alaba, que continúa recuperándose. Una sobrecarga está retrasando el regreso al verde del defensa austríaco y podría llegar directamente para la final de la Champions League. Otro de los que parece que no estará disponible contra el Real Betis es Gareth Bale, que puede que no vuelva a jugar ni un solo minuto más con la camiseta del Real Madrid ya que el 30 de junio acaba su contrato y no se va a extender.

Delante estará el Real Betis, que tiene asegurada su plaza en la próxima edición de la Europa League. Se acabaron las opciones para que los de Pellegrini se metieran en la Champions League y lo único que tienen en juego es acabar el curso en la quinta posición o en la sexta. Esto llevará al cuadro bético a esforzarse para cerrar su gran campaña de la mejor manera en el Santiago Bernabéu frente a un Real Madrid que también quiere acabar con buenas sensaciones de cara al encuentro frente al Liverpool.

Dónde ver el Real Madrid – Betis

El Real Madrid – Betis se puede ver en televisión a través del canal de Movistar LaLiga. Si quieres ver online en vivo el Real Madrid – Betis, puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en DIARIO MADRIDISTA encontrarás la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 38 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Real Madrid – Betis desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del partido del Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Betis en el partido correspondiente a la jornada 38 de la Liga Santander a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Real Madrid – Betis

El estadio del Santiago Bernabéu acoge este viernes 20 de mayo de 2022, a las 21:00 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 38 de la Liga Santander entre el Real Madrid y el Betis.

El árbitro del Real Madrid – Betis

El colegiado designado para el partido del Santiago Bernabéu de este viernes entre el Real Madrid y el Real Betis es Santiago Jaime Latre. En el VAR estará Ignacio Iglesias Villanueva.