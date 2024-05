Real Madrid – Bayern: que sea mágico

Real Madrid y Bayern firmarán el último capítulo de las semifinales de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas). Un nuevo episodio del clásico europeo. Tras firmar un vibrante empate a dos en el Allianz Arena, donde los blancos pudieron dar un golpe casi definitivo a la eliminatoria y, después, pudieron ser aniquilados por los bávaros. Finalmente, ambos terminaron firmando tablas, por lo que Chamartín dictará sentencia.

El Real Madrid llega a este duelo con la lección bien aprendida y siendo plenamente conscientes de que en la ida cometieron fallos que no se pueden volver a repetir en el Santiago Bernabéu. «Nos conviene más un partido con intensidad y ritmo ofensivo y defensivo. A nivel defensivo en la ida se pudo hacer mucho más. Queremos un partido intenso», aseguró Ancelotti en la previa del encuentro contra el Bayern.

Ancelotti se marchó muy enfadado del Allianz Arena. Se le notaba en la cara tras el encuentro y no se mordió la lengua en la rueda de prensa, pero sobre todo se lo dijo a sus jugadores en el vestuario. «Esto es un equipo, no quiero más caritas», les dijo a sus futbolistas tras los gestos de algunos en los cambios o cuando se enteraron de que iban a ser suplentes.

El vestuario del Real Madrid no tardó en captar el mensaje y en hacer autocrítica. La fuerza de los blancos está en el bloque, en la palabra equipo en mayúsculas. Si bien es cierto que en Múnich se cometieron errores y hubo alguna actitud que no fue la correcta, al mismo tiempo, posiblemente lo más importante, es que los futbolistas se dieron cuentan de sus fallos. De lo que no puede volver a pasar.

Una semana después, el Real Madrid afronta este duelo con mucha responsabilidad. Los jugadores saben que lo que se juegan es demasiado importante como para cometer fallos. La final de la Champions, que se celebrará el próximo 1 de junio en Wembley, espera en el horizonte y los blancos quieren estar en ella.

Por ello, esperan que la noche que se vivirá en el estadio Santiago Bernabéu sea mágica. Una palabra que utilizó Ancelotti en la previa, el día en el que toca disfrutar, ya que el sufrimiento llegará este miércoles antes y durante el encuentro contra el Bayern. No será fácil, pero junto a su afición esperan poder lograr el objetivo, que no es otro que clasificarse para la sexta final continental en la última década. Impresionante.

Un madridismo entregado

La afición del Real Madrid hará del estadio Santiago Bernabéu una auténtica caldera. Desde antes del encuentro, cuando los jugadores lleguen a Chamartín, ya se respirará un ambiente espectacular, el de las grandes noches. El recibimiento al autobús que trasportará a Ancelotti y sus jugadores se espera que sea histórico.

Después, en el interior del Santiago Bernabéu, continuará el ambiente. Primero, la afición, toda de blanco, arropará a sus jugadores desde que salten a calentar, aunque el momento estelar se vivirá justo antes de que empiece el duelo con el himno del himno de la Décima sonando a capela y un impresionante mosaico 360º que adornará el coliseo madridista.

Ancelotti repite el plan

En el entrenamiento del lunes, a dos días de jugar este encuentro, Ancelotti probó con Nacho de central y Tchouaméni en el centro del campo. Por lo tanto, si nada cambia, el italiano repetirá el mismo equipo que formó en la ida, con Lunin en la portería y Carvajal como única novedad en el lateral derecho. El de Leganés se perdió el duelo del Allianz al estar sancionado.

La salvación bávara

El Bayern ve en el partido del Bernabéu la oportunidad de darle rumbo a una temporada aciaga, solo con la Champions como válvula de escape. Y llega a Madrid después de un fin de semana nada positivo para su confianza, ya que cayeron, aunque con muchas rotaciones, por 3-1 ante el Stuttgart. Sólo suma cuatro victorias en los últimos nueve partidos, y como visitante no es demasiado sólido, encajando al menos dos goles en ocho de sus últimos diez desplazamientos. No obstante, todos por la capital de España saben que no se deben fiar de los alemanes.

Real Madrid – Bayern: posibles onces