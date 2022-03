Real Madrid-Barcelona: el Clásico de la ilusión

Un Clásico siempre es un Clásico. Da igual que uno de los dos llegue líder destacado y el otro esté tercero, luchando por acabar segundo y a 15 puntos (con un partido menos) que su eterno rival. Real Madrid y Barcelona se citan en el estadio Santiago Bernabéu y el mundo se para. Siempre ocurre cuando los dos transatlánticos del fútbol español se miran a la cara. En estos duelos da igual como lleguen unos o como estén los otros. Son 90 minutos donde el pasado no cuenta y sólo vale el presente. Y en esta ocasión, aunque los de Xavi no luchen, por el momento, por la Liga, ambos equipos se preparan para jugar una batalla sin cuartel donde el ganador saldrá reforzar y el derrotado muy tocado.

El Real Madrid llega a este encuentro con la oportunidad de dar un golpe prácticamente definitivo a la Liga. Los de Carlo Ancelotti sacan 10 puntos al Sevilla, segundo clasificado, y cinco más a los azulgranas. Sumar los tres puntos significaría acabar con todas las ilusiones de los catalanes de seguir intentando acercase a los blancos y dejar claro a los de Lopetegui que no van a fallar todo lo que necesitan los hispalenses para poder pelear por el título. Los madridistas se tomaron estos dos últimos partidos antes del parón como dos finales y la primera, en Mallorca, la ganaron con autoridad. El reto ahora es llevarse el Clásico.

Para este duelo Ancelotti no podrá contar con dos futbolistas capitales como son Mendy y Benzema. Ambos salieron de Mallorca lesionados y el objetivo de los dos franceses es llegar a tope a la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Chelsea. El lateral izquierdo estará entre 10 y 15 días de baja, mientras que Karim lo intentó hasta el final, pero todos entendieron que lo mejor era no forzar.

Por lo tanto, Nacho Fernández, con el brazalete de capitán, formará en el lateral izquierdo, mientras la gran duda es por quién se decidirá Ancelotti para hacer de Benzema. Mariano y Bale son los dos jugadores que más opciones tienen de partir de inicio ante los de Xavi.

A mantener vivo el milagro

El Barcelona ha pasado de estar noveno en la Liga fuera de puestos europeos cuando se anunció la llegada de Xavi al banquillo azulgrana en noviembre a la tercera posición, aunque alcanzar al líder merengue se antoja complicado. De hecho, desde que llegó el entrenador catalán la diferencia se amplió.

Xavi confía, no obstante, en aprovechar el bueno momento del equipo para «intentar competir» en el Bernabéu. El Barça ha sabido aprovechar los recientes fichajes invernales, especialmente el de Pierre-Emerick Aubameyang, que desde su llegada acumula siete goles en diez partidos, incluido el de la victoria contra el Galatasaray. El delantero franco-gabonés se perfila como una de las principales armas del Barça, junto a la calidad de Pedri.

El joven internacional español, el otro goleador del jueves en Estambul, es un fijo para Xavi desde que volvió en enero de una lesión muscular que le hizo perderse la primera mitad de la temporada. Con gol y visión de juego, Pedri es un puntal del Barcelona, que en el Bernabéu tratará de demostrar ante el eterno rival blanco que ya está completamente de vuelta tras su difícil primera parte de la temporada.

Con el que no podrá contar Xavi es con Dest. El lateral derecho del conjunto azulgrana se perderá el Clásico a causa de una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El jugador no pudo terminar el encuentro disputado en Estambul ante el Galatasaray por problemas físicos y, de hecho, Gavi le bajó del autobús del equipo a caballito. No se conoce cuanto tiempo estará apartado de los terrenos de juego.