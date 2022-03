Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la previa al Clásico. Lo hizo antes que Carlo Ancelotti, que le piropeó y reconoció que no les descarta para pelear por la Liga. El entrenador culé destacó la ausencia de Karim Benzema en la convocatoria blanca, una baja importantísima para ellos, y explicó en qué momento llegan sus jugadores tras superar la eliminatoria ante el Galatasaray. También se refirió a Messi, al que abrió las puertas del club. «Mientras sea entrenador aquí, como si quiere venir cada día…», dijo.

Clásico

«Es un escenario espectacular para hacer un gran partido, para demostrar que estamos en un buen momento. Para que el modelo esté bien. Podemos estar mejor o peor, pero se nota desde que cogí el equipo en noviembre. Es un Clásico en el que da igual cómo llegas. Es un partido para tener paciencia con la pelota. Es un Madrid que está en un buen momento, tiene un gran equipo, juegan en su estadio… si hay algún favorito es el Madrid, es el líder, ha ganado con comodidad. Tenemos ganas de hacerlo bien. Tenemos que intentar jugar mejor que ellos, atacar, generar y demostrar mucha personalidad».

Real Madrid

«El Madrid es camaleónico. No sabemos qué nos espera, intentaremos tener la pelota e impulsar nuestro modelo de juego. Esperamos un partido similar al de Supercopa. Fuimos protagonistas tras la primera media hora. Supongo que será así. Jugando en su casa apretarán todo el partido. Al final tenemos que estar preparados para todos las facetas y tener soluciones para diversos momentos».

Complejos

«No sé si había complejos pero sí han sido resultado adversos. Intentaremos cambiar la dinámica, está para eso la historia. Todo lo veo como una oportunidad, la Europa League, la Liga… Es una gran oportunidad para demostrar nuestra manera de jugar. El resultado de mañana no cambiará nada. Tenemos que seguir creciendo. La victoria reforzaría lo que estamos trabajando, es evidente».

Benzema

«Si no es el mejor es uno de los mejores. Lleva unos dos o tres años siendo uno de los mejores 9 del mundo. Es una baja importante para ellos pero a nosotros no nos cambia nada. Es una baja sensible, eso está claro».

Mensaje a sus jugadores

«Intentaré transmitir primero la idea de juego, ser valientes, tener personalidad sin miedos ni complejos. Con respeto al Real Madrid pero intentando mostrar nuestra personalidad e imponer nuestro juego e idea. A partir de ahí tranquilidad. Se darán momentos en los que el Madrid va a apretar. Les pido mucha calma. Con la experiencia como futbolista puedo transmitir esa calma. No es una final, son tres puntos y nada más».

Busquets

«Agradezco que no vaya porque se lo merece. Todo lo que ha dado Busquets a la Selección y al Barça… Ha sido criticado como el que más, imagínate los que vienen por detrás… El rendimiento, no se lesiona… es primordial en nuestros esquemas. Agradecido por el descanso, se lo merece».

Piqué

«Está bien. Tiene pequeñas molestias que le van frenando, pero está bien y mañana estará disponible para jugar y competir».

Clásico en el Bernabéu

«Es un orgullo representar al mejor club del mundo. Estamos en un buen momento y es una oportunidad para demostrar nuestro estilo. Es clave para demostrar que ante otro equipo grande podemos competir y ganar. Orgullo por defender esta camiseta, como en cualquier otro campo del mundo».

Presión

«No lo veo así, la presión es la misma. Si ganamos mañana nos pone en muy buena posición de alcanzar el primer objetivo que es la Champions para el año que viene. De hablar de ganar LaLiga lo veo remoto, complicado y difícil. Nos pondríamos a 12 puntos con un partido menos… Es complicado, la presión es la misma. Es un Clásico y queremos ganarlo. Hay presión para los dos».

Mejoría

«Estamos más sólidos en defensa, mejor en la presión alta, en recuperar con la presión tras pérdida. Atacamos bien los espacios».

Momento de forma

«No sabría decirte, llegamos en un buen momento de forma. Estamos en un momento ganador. Clasificado en Europa League en cuartos de final. No perdemos en liga desde hace tiempo, aunque eso indica poca cosa mañana. Vamos con ganas de demostrar que podemos competir en el Bernabéu. En un escenario grande, no hay ninguna duda».

Sus recuerdos

«Por suerte tengo buenos recuerdos de los Clásico y el Bernabéu. Tengo la sensación de haber jugado bien y haber ganado. El fútbol es caprichoso. Lo hemos hecho bien en muchos partidos. Está todo muy igualado. Un Barça-Madrid está siempre muy igualado. No fue normal aquella racha de victorias. Ahora somos competitivos».

Victorias ante grandes

«¿Qué es para ti un equipo grande? Hemos ganado al Villarreal, ¿no es grande? ¿El Nápoles? Como mínimo hemos competido, en la Supercopa le competimos bien, estuvimos cerca de ganar el partido, y ese es el camino. Desde el partido del Bayern de Múnich se ha visto un cambio. Incluso perdiendo, con el Betis, hemos competido. Perdiendo en Bilbao tuvimos opciones en la Copa. Va de resultados pero las sensaciones y la competitividad la tenemos. Mañana es uno de los primeros objetivos. Lo que hablas de alegría, es ganar cada partido. Evidentemente el Madrid es un plus. Cada victoria que gana el primer equipo es una alegría».

Messi

«Messi es el mejor de la historia y del club. Tendrá las puertas abiertas, mientras sea entrenador aquí como si quiere venir cada día. Como club se merece un homenaje grande, él tiene contrato con el PSG y poco más se puede decir. Es jugador del PSG. Como si quiere venir cada día a ver el entreno. Así tiene que ser. Lo que nos ha dado no tiene precio».

Baja de Benzema

«Ancelotti es quien decide, tiene varias opciones para suplir a Benzema. Las posibilidades de la Liga son difíciles, no hay más que sumar y restar. Si ganamos mañana, también sería complicado. El Madrid ha perdido en Liga dos partidos de 28, quedan 10 y tiene que perder tres más. Muy difícil».

Alineación

«Vamos a cambiar poco mañana. Dominar y jugar en campo contrario, presionar alto y tras pérdida. La idea y el modelo no cambian mañana. Depende de la alineación veremos. Tengo clara la idea».

Racha en los Clásicos

«Venimos de una racha de que en los últimos clásicos no se han ganado. Tenemos otro objetivo que es para clasificarnos para la Champions y otra victoria lo acercará. Es difícil la Liga y tienen que pinchar más ellos».

Para frenar a Vinicius

«Todos tienen que estar preparados para entrar. El que esté mejor jugará».

Equipaciones del Clásico

«Es un tema contractual, si has firmado es porque estás de acuerdo. El marketing forma parte del mundo del fútbol, es una evidencia. Nosotros iremos con la señera».