Real Madrid de Baloncesto – Olympiacos en directo: la final de la Euroliga online en vivo hoy

¡Bienvenidos a la retransmisión de la final de la Euroliga! El Real Madrid se enfrenta a Olympiacos en la gran final que decidirá el nuevo rey de Europa de baloncesto. Los de Chus Mateo intentarán lograr la hazaña final después del milagro en cuartos de final ante el Partizan y de una semifinal heroica ante el FC Barcelona. La Undécima está a sólo un paso más. Por su parte el Olympiacos también tiró de épica en semifinales remontando un partido que se les había complicado en la primera mitad ante el Mónaco. Te contaremos el minuto a minuto de la final aquí en OKDIARIO.

Muchos ojos puestos en estos dos. Mario Hedonja ha sido clave en este tramo final de la Euroliga. Su triple ante el Barça es una muestra de ello. Tavares no necesita presentación…

Últimos ajustes para los blancos por parte de Chus Mateo, calentamiento y la final desde las 19:00 horas.

Los Blancos ⚪️@RMBaloncesto are cool, calm and collected before the #F4GLORY Championship Game! pic.twitter.com/P1VVcRMDUw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023