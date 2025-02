Real Madrid-Atlético: el derbi de las tentaciones

Mientras una gran parte de España alucina con las historias que se televisan cada lunes y miércoles en la Isla de las Tentaciones, no es para menos, Real Madrid y Atlético se miden en el estadio Santiago Bernabéu en un derbi lleno de tentaciones. Son muchas las que tienen ambos equipos y, aunque Montoya no será el protagonista, ambos esperan que sus jugadores diferenciales desnivelen la balanza a su favor.

El Real Madrid llega a este encuentro en medio de la vorágine que rodea al conjunto blanco. En cuanto a lo puramente futbolístico, los blancos siguen surfeando un calendario tremendamente congestionado, donde no tratan de sobrevivir como buenamente pueden. Y no es sencillo. La fatiga, las lesiones y la presión por estar vivos en todas las batallas hacen mella en una plantilla sobrecargada de minutos y lastrada defensivamente.

Para este encuentro, Ancelotti no podrá contar con cuatro jugadores, todos ellos por lesión, y todos ellos defensas. Carvajal, Militao, Rüdiger y Alaba no serán de la partida por diferentes dolencias, algunas más graves que otras. Esta situación ha provocado que el italiano sólo tenga un central sano del primer equipo, que es Vallejo, quien no cuenta. Por lo tanto, Asensio será titular en el centro de la defensa junto a Tchouaméni, que ya le advirtió Carletto que no estuviese demasiado feliz por haber jugado en el centro del campo contra el Leganés.

El resto del equipo será el esperado. Tras descansar en Butarque, Courtois volverá a la portería. Lucas y Mendy serán los laterales, mientras que en la medular jugarán Valverde, Ceballos y Bellingham. Arriba no hay debate: Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

La principal tentación de los blancos en este encuentro es ganar para mantener el liderato y ampliar la diferencia con el Atlético, que llega a este encuentro a un punto de los madridistas.

Enfadados con los árbitros

El Real Madrid también llega a este encuentro muy molesto con el estamento arbitral. Los blancos siguen esperando los audios del VAR del partido contra el Espanyol, que todavía no han sido enviados a Valdebebas, lo que llevará a los blancos a acudir a la justicia para tratar de conseguirlos.

El Real Madrid envió el pasado lunes una carta muy dura a la Federación Española de Fútbol que fue elevada al Consejo Superior de Deportes. Una queja que ha molestado a muchos clubes de Primera y que ha provocado que el Atlético de Madrid utilice desde el pasado miércoles las redes sociales para alimentar la polémica y calentar un derbi que ya tiene la temperatura muy elevada. Cualquier decisión de Soto Grado, árbitro de campo, y De Burgos Bengoetxea, colegiado del VAR, será examinada con lupa.

Al asalto del liderato

Ocho años y diez derbis encadena Diego Simeone sin ganar a su eterno rival capitalino en el Santiago Bernabéu o en el Alfredo Di Stéfano. Desde el 27 de febrero de 2016, con el 0-1 de Antoine Griezmann. Demasiado tiempo para el Atlético y el técnico argentino. Necesario para asaltar el liderato de la Liga ahora. También una presión ante un enfrentamiento de tal dimensión.

Un examen para la mejor defensa de las cinco grandes ligas europeas, con nada más 14 goles en contra ya en 22 encuentros. La mitad de ellos con la portería propia imbatida, ya sea con Jan Oblak (diez jornadas) o Juan Musso (una). El esloveno retornará a la titularidad en el estadio madridista tras la rotación de la Copa del Rey del martes contra el Getafe (5-0).

Sancionado Robin Le Normand, José María Giménez formará el centro de la defensa junto a Clement Lenglet, el más indiscutible de todos hoy por hoy en la zaga del Atlético, como lo es Javi Galán por el lateral izquierdo. En la primera vuelta, en el 1-1 del Metropolitano del 29 de septiembre pasado, el francés no había jugado aún ningún minuto (ni lo jugó en ese duelo) y el extremeño disputó entonces sus primeros instantes del curso, entró al campo en el minuto 75 y asistió a Ángel Correa en el agónico empate ya en el tiempo añadido.

Son dos de las diferencias de aquel Atlético, titubeante por los primeros pasos de la campaña, y el actual, que desprende convicción y autoridad. Hay más, como Giuliano Simeone, la revelación de la temporada rojiblanca, titular en 18 de los últimos 21 duelos, los seis últimos de manera consecutiva y ya hasta goleador: tres en los últimos tres choques.

Es su primer derbi. Lo jugará por el extremo derecho para componer las sociedades ofensivas que también han lanzado al Atlético en los últimos tiempos, junto al talento, la visión y el último pase de Rodrigo de Paul, hoy por hoy imprescindible en la creación, la transición y la finalización, y a la delantera que forman Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Koke Resurrección y Pablo Barrios, ya superada una indisposición, compiten por un puesto en el centro del campo, con el capitán por ahora por delante en los ensayos de Simeone, que también debe decidir el lateral derecho entre Marcos Llorente, más probable y en la prueba de este viernes, o Nahuel Molina, y la banda izquierda del medio campo, entre Samuel Lino (goleador tres veces en cuatro encuentros), más probable, o Gallagher.

Real Madrid – Atlético: posibles onces