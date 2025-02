Ancelotti: «Que Tebas esté tranquilo, aquí nadie ha perdido la cabeza»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del derbi que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Atlético. Los blancos, líderes, buscan la victoria ante los de Simeone para aumentar a cuatro puntos su diferencia en la clasificación. El partido estará marcado por la polémica arbitral y la queja de los madridistas tras lo sucedido el pasado fin de semana frente al Espanyol con Mbappé.

«Es un partido muy importante para los dos. Es un partido especial. Será un partido competido y luchado, como siempre. No habrá nada nuevo. El Atlético tiene toda la calidad para competir esta Liga, como nosotros», comenzó Ancelotti.

Sobre las palabras de Tebas, explicó lo siguiente: «No me gustaría tocar este tema antes de un partido tan importante. Tebas puede estar tranquilo, nadie aquí ha perdido la cabeza. Sólo se ha pedido una explicación. Cambiar un sistema con el que, por lo que oigo, nadie está contento. Dicen que el sistema favorece al Madrid, pero cuando el Madrid quiere cambiarlo, lo rechazan…».

«Con la alineación teníamos alguna duda que se ha resuelto con Camavinga y Lucas. Hay que meter una alineación que tenga calidad y compromiso, que es lo que te lleva al éxito. Es posible que hayamos tenido más calidad que compromiso, pero hay que igualarla», aseguró sobre el equipo.

Ancelotti habló de la actitud defensiva: «Ese aspecto da una solidez que, si tienes, hace que aunque los de arriba no acierten, puedas sacar rendimiento. Los cuatro de arriba llevan unos 60 goles, muchos en una temporada. Obviamente, la solidez defensiva no es sólo el esfuerzo de los de atrás, sino un trabajo colectivo. Los de arriba también deben ayudar».

«No lo sé. A veces ha faltado un poco de equilibrio, eso es cierto. Y alguno pensará que, quitando a uno de arriba, se resuelve el problema. Pero no es así. El problema defensivo es de todos, incluidos los delanteros. Algo colectivo. Y muchos olvidan que hemos perdido a jugadores claves, como Carvajal o Militao. Y, pese a eso, estamos luchando en todas las competiciones. Rüdiger y Alaba volverán pronto, pero que nadie olvide que hemos perdido defensas muy importantes en este tramo de la temporada. Ojalá pronto podamos recuperar la normalidad, porque a mí me gustaría que Tchouameni volviera a ser pivote, Alaba central, Carvajal lateral… pero estamos manejando una emergencia. Y, como he dicho, no está todo arreglado, pero algunos resultados hemos sacado», añadió.

«Nosotros sólo necesitamos tres puntos porque son muy importantes en la Liga. Contra rivales fuertes no hemos sacado nuestra mejor versión, sólo en algunos casos, pero es un partido para sacar tres puntos», añadió.

«No lo hemos recibido todavía y no sé por qué no los quieren dar. Hay que preguntar a ellos. Sólo hemos pedido audios, algunas veces lo han sacado y otras veces no. No creo que hayamos pedido algo de secreto. Solo queremos saber cómo han manejado esta jugada, no hay nada de perverso», explicó sobre la negativa de CTA de enviar los audios al Real Madrid.

Ancelotti también habló de Tebas: «Ha llegado muy bien y humilde. Nunca ha pedido nada. Ha necesitado tiempo para adaptarse y los datos están ahí, no se le puede pedir nada. Estamos muy contentos con él».

«A nosotros nos preocupa que se lesionen los jugadores, esto es inevitable. Siempre quiere jugar y con las bajas que tenemos es indispensable», aseguró sobre Valverde.

Sobre los mensajes del Atlético de Madrid en las redes sociales, fue claro: «Lo que hemos hecho nosotros es que los que han jugado el partido de la Copa del Rey hicieron recuperación y los que no jugaron han trabajado fuerte. Hoy un poco de trabajo táctico, que es lo poco que podemos hacer. Mañana veremos vídeos y nada más. La televisión la vamos a ver esta noche para relajarnos un poco». A la hora de ser preguntado si el Real Madrid presiona a los árbitros, fue claro: «No me consta. El Real Madrid quiere cambiar el sistema».

«Ha tomado más protagonismo, porque siempre está presente, en ataque y defensa. Ha mejorado su condición física y eso es importante. El manejo de los tiempos de juego es algo que hace muy bien», aseguró.

A la hora de hablar sobre si sus centrales son pesimistas, explicó lo siguiente: «Yo creo que Raúl es pesimista, por lo que tiene mucha proyección. Creo que Jacobo también… el único que era más optimista de lo normal era Militao, pero ahora estoy un poco más tranquilo».

«Será un partido difícil, complicado. Pero estos son los partidos donde te gusta estar. Habrá mucha presión, pero será un gran espectáculo. Hablamos de un partido muy competido, luchado. Son noches para disfrutar y después… disfrutar o sufrir», comentó.

También habló de la importancia de Rodrygo: «Está teniendo un papel muy importante en el equipo. Y lo va a tener. Ostenta una enorme calidad, como tantos otros. No creo que para encontrar el equilibrio tenga que quitar a delanteros, no tengo esa opinión».

Para finalizar, habló de las redes sociales: «Me ha descolocado tu pregunta, porque cuando me hablas de redes sociales, yo soy de la vieja generación. Del bolígrafo. Las redes, a veces, sacan argumentos y debates con poco sentido. Porque, en mi opinión personal, es invisible. Las redes sociales son gente invisible, que no conozco. Y prefiero no saberlo. Quiero poner cara a quien me critique».