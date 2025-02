Real Madrid y Atlético se dan una tregua con Florentino y Cerezo como protagonistas

El derbi madrileño que se celebrará esta noche en el estadio Santiago Bernabéu llega elevado de temperatura. Desde que Simeone asegurase que el Real Madrid llevaba 100 años beneficiado por los árbitros, lo que provocó las respuestas de Ancelotti y Ceballos, comenzó un derbi que se jugará sobre el terreno de juego este domingo.

En los días previos al derbi, la temperatura continuó subiendo. El Real Madrid envió una carta a la Federación Española de Fútbol, que elevó también al Consejo Superior de Deportes, para mostrar su disconformidad por los arbitrajes, lo que provocó que el Atlético utilizara las redes sociales para señalar directamente a los blancos, llegando a asegurar que la entidad madridista presionaba a los colegiados.

Este clima de tensión ha vivido una tregua horas antes del partido, cuando las directivas de ambos equipos se han reunido en el restaurante Zalacaín para compartir el tradicional almuerzo previo a este duelo. Ambas directivas, encabezadas por Florentino Pérez y Enrique Cerezo, compartieron una comida tranquila en la que firmaron la paz durante unas horas.

El que no acudió a este encuentro, como es habitual, fue Miguel Ángel Gil. El consejero delegado no estuvo presente, algo que agradeció la directiva madridista. Si Florentino Pérez mantiene una gran relación con Enrique Cerezo, no pasa lo mismo con el dueño del Atlético de Madrid, con el que mantiene una relación tensa desde hace varios años.

Un derbi por todo lo alto

Real Madrid y Atlético de Madrid afrontan un derbi capital, nunca mejor dicho. Los blancos llegan a este encuentro líderes, con un punto de ventaja sobre los rojiblancos, pero penalizados por las múltiples bajas que sufren en el centro de la defensa. Y es que, tres de los cuatro lesionados son centrales. Se espera que Ancelotti apueste para este duelo por Raúl Asencio y Tchouaméni en el centro de la zaga.

Por otro lado, el Atlético de Madrid ha superado el bache tras caer derrota contra el Leganés y empatar frente al Villarreal para volver a rendir a un gran nivel. Si los de Simeone son capaces de asaltar el Bernabéu, superarán a los madridistas en la clasificación.