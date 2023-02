El Real Madrid ya está afrontando la renovación de Marco Asensio, aunque los blancos están llevando las negociaciones con la máxima tranquilidad. No hay prisa para llegar a un acuerdo que parece que se alcanzará por el querer de ambas partes. El club ha puesto encima de la mesa del futbolista balear y de su representante, Jorge Mendes, una primera oferta con un contrato que le vincularía con la entidad madridista hasta 2027 y en el que vería mejorado su salario muy levemente.

Asensio actualmente cobra en el Real Madrid 4,5 millones de euros netos por temporada. Esta primera oferta le acercaría a los cinco kilos al año, aunque Jorge Mendes quiere más. En un primer momento, reclamó para su representado un contrato de seis millones que el club blanco no está dispuesto a darle. Luego, ha rebajado sus pretensiones a los 5,5 kilos por curso. Por lo tanto, en estos momentos hay una diferencia de medio millón de euros que ambas partes creen que se superará.

En el Real Madrid cuentan con Asensio. Lo hacen en los despachos y lo hace Carlo Ancelotti. Aunque nadie esconde que en estos momentos no es un pilar fundamental, sí es un futbolista válido para la plantilla, para el fondo de armario. Nadie piensa en él como un jugador intocable en el once ideal del italiano, pero sí puede tener sus momentos. Alguno de relevancia. Pero lo más importante es que es un jugador nacional que hace fondo de armario.

Asensio tiene la palabra

Con esta situación, el Real Madrid no tiene prisa y mantiene la calma. O acepta lo que se le ofrece o será libre para irse al club que quiera la próxima temporada. Eso sí, desde Valdebebas están convencidos de que no tiene ninguna oferta que le satisfaga lo suficiente, aunque equipos como el Arsenal no le pierden de vista.

La situación ahora es muy diferente para Asensio respecto a la de verano. En el mercado veraniego se dio cuenta de que no tiene las novias que desea. Las ofertas, ninguna formal, que le llegaron no le satisficieron, lo que le llevó a recular y empezar a ver con buenos ojos su continuidad en el Real Madrid. Una idea que por el momento mantiene. A pesar de que es libre para negociar con el equipo que quiera desde el pasado 1 de enero, sigue esperando para terminar alcanzando un acuerdo.