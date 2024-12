El Real Madrid arrasa en el mejor once de FIFPro con seis jugadores

El Real Madrid domina con claridad el mejor once del año 2o24 según FIFPro. El conjunto blanco presenta a seis futbolistas que han sido votados por sus compañeros de profesión para formar parte de la que sería la mejor alineación del año que está a punto de terminar. Dani Carvajal y Antonio Rüdiger aparecen en defensa, mientras que Toni Kroos y Jude Bellingham lo hacen en el centro del campo. En la delantera, Kylian Mbappé aparece junto a Vinicius Junior para completar la presencia de futbolistas del conjunto blanco.

El once del año de FIFPro ha sido publicado este lunes y, en él, vuelve a haber una amplia presencia del Real Madrid. Además hay cuatro jugadores del Manchester City y uno del Liverpool, completándose así el mejor equipo del año.

En portería aparece Ederson. El portero del Manchester City se ha impuesto en una votación condicionada por la larga ausencia de Thibaut Courtois. El Real Madrid, pese a no poder contar buena parte de la temporada con su meta titular, consiguió con Lunin bajo palos meterse en la final de la Champions League, en la que ya jugó el belga. Pese a ello, el elegido ha sido el meta de los de Guardiola, que acaba de perder la titularidad con los skyblues.

En defensa, aparecen tres futbolistas. Se trata de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Virgil van Dijk. No había dudas de la presencia de los dos madridistas, que han rendido a un nivel espectacular durante todo el año. En especial, el lateral, ahora lesionado, cuajó su mejor temporada, siendo además uno de los líderes de España en la consecución de la cuarta Eurocopa.

Introducing the 2024 FIFPRO Men’s #World11, chosen by 21,266 players 🌟

🇧🇷 Ederson

🇪🇸 @DaniCarvajal92

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇩🇪 @ToniRuediger

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BellinghamJude

🇧🇪 @KevinDeBruyne

🇩🇪 @ToniKroos

🇪🇸 Rodri

🇳🇴 @ErlingHaaland

🇫🇷 @KMbappe

🇧🇷 @ViniJr

By the players, for the players. pic.twitter.com/OoMcUZd3sK

— FIFPRO (@FIFPRO) December 9, 2024