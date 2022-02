Real Madrid vs Alavés en directo hoy: En vivo, el partido del Madrid en la Liga Santander online

El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu en el choque correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander. El conjunto de Carlo Ancelotti buscará la victoria para dejar atrás el batacazo sufrido en París y, además, necesitan los tres puntos para seguir liderando con claridad y tranquilidad el campeonato liguero. Por su parte, el cuadro babazorro se encuentra en puestos de descenso y si lograse dar la campanada en el feudo madridista seguiría sin salir de las últimas posiciones de la clasificación. Sigue el resultado, los goles y el minuto a minuto en OKDIARIO de todo lo que suceda en el Real Madrid-Alavés en directo y en vivo online.

Real Madrid – Alavés, en directo

Minuto 34

Salió bien Pacheco para despejar en el borde del área un balón en largo que Carvajal había puesto a Marco Asensio.

Minuto 33

Amarilla para Luka Modric por derribar a Loum cuando el futbolista del Alavés ya le había superado.

Minuto 33

Otra muy buena contra del Real Madrid que tiran gracias a un pase en largo de Valverde, que penetra en el área por un lateral pero su pase atrás no encontró a un compañero que chutase a puerta.

Minuto 32

Centro con la pierna diestra de Asensio que sale muy inofensivo para que Pacheco atrape la pelota.

Minuto 30

Luis Rioja sacó un córner que había provocado Carvajal pero todo quedó en nada después del despeje de Casemiro en el primer palo.

Minuto 29

El Real Madrid está necesitando mucho más a Vinicius, pero Tenaglia le está cerrando muy bien. El brasileño está intentando recortar hacia adentro pero siempre hay alguien. Fruto de esos recortes llegó un disparo de Valverde que también se fue muy desviado.

Minuto 26

¡A LAS NUBEEEES JASON! La tuvo el Alavés. Casemiro perdió un balón muy tonto dentro del área del Real Madrid y el cuero le cayó al ex del Getafe o Valencia, que chutó con todas sus fuerzas para mandar el cuero al tercer anfiteatro.

Minuto 24

Salvador Lejeune para enviar a córner un centro que puso Benzema desde la banda izquierda del Real Madrid. Botó el saque de esquina Modric y Loum repelió el esférico con un contundente cabezazo.

Minuto 21

Falta clara de Loum sobre Casemiro a unos 30 metros de la portería de Pacheco. Benzema asumió la responsabilidad de chutar y lo intentó de forma directa, pero el cuero acabó en la grada. Se le resbaló un poco el pie de apoyo al francés en el momento del disparo.

Minuto 20

Centro de Luis Rioja desde el costado izquierdo que no encuentra rematador y se pasea por todo el área del Thibaut Courtois.

Minuto 18

Lo dicho, los de José Luis Mendilibar se quedan sin ideas cuando pasan de la línea que separa ambos campos. Casemiro, Mendy, Militao y Alaba muy bien en la presión, tapando huecos y muy veloces cuando los babazorros intentan algún pase en largo.

Minuto 15

Muy bien la defensa del Real Madrid, que está aprovechando su gran velocidad para intentar que los atacantes del Alavés no puedan sentirse cómodos en zona de tres cuartos cuando consiguen llegar a esa zona.

Minuto 12

¡¡La tuvo Fede Valverde, pero el colegiado señaló fuera de juego!! Pase en largo para el centrocampista uruguayo, que intentó tirarle una vaselina a Pacheco, pero mandó la bola por encima del travesaño. El charrúa erró en su intento, pero la jugada estaba invalidada por posición antirreglamentaria.

Minuto 10

¡Fácil para Pacheco! Benzema recibió un balón en largo en la banda derecha. Se la dio a Asensio, que vio como Carvajal le doblaba para pasarle el cuero. El lateral vio el desmarque del mallorquín y la puso al hueco, pero casi sin ángulo fue incapaz de meter en aprietos al guardameta del Alavés.

Minuto 9

Está intentando no dejar ni el más mínimo hueco el combinado que entrena José Luis Mendilibar. Por la zona central está siendo casi imposible que el Real Madrid penetre en el área babazorra y, si abren a las bandas, rápidamente caen varios jugadores a presionar a Vinicius, a Asensio o a los laterales.

Minuto 7

Posesión muy larga del Real Madrid que termina con Carvajal poniendo un balón en el segundo palo donde Tenaglia despeja a córner. Asensio puso el saque de esquina y el testarazo de Militao se fue muy arriba. Buen partido el que estamos viendo hasta el momento. Sigue el 0-0 en el Real Madrid – Alavés.

Minuto 5

Vaya contragolpe que ha montado el Real Madrid con Valverde, con Benzema bajando hasta su campo y con una buena galopada de Marco Asensio, que falló a la hora de intentar poner el balón al área.

Minuto 3

Falta de Militao sobre Joselu en la banda izquierda del Alavés. Jason colgó el balón al corazón del área y Casemiro repelió el balón. Miazga lo recogió en la frontal del área y probó fortuna, pero no encontró problemas Courtois para blocarlo.

Minuto 1

Primer acercamiento del Real Madrid, pero el ataque de los de Carlo Ancelotti quedó en nada. Pase en largo al hueco para Vinicius y cuando el brasileño intenta controlar el cuero se le marcha por línea de fondo. Parece que empiezan bien los de Concha Espina.

¡Comienza el encuentro!

Rueda el balón en el Santiago Bernabéu. Arranca el Real Madrid – Alavés y son los visitantes los que realizan el saque inicial.

Saltan los jugadores al campo

Ya están ingresando los 22 protagonistas junto a los colegiados del encuentro al césped del Santiago Bernabéu. Se llevan a cabo los saludos protocolarios mientras suena uno de los himnos del Real Madrid por megafonía. En nada comienza ya este partido que llevamos calentando ya desde hace una hora. Se guarda un minuto de silencio en el feudo del Paseo de la Castellana.

Ojo a Joselu

Joselu será una de las mayores amenazas del Alavés. Thibaut Courtois intentará parar los disparos del futbolista que pasó por La Fábrica y Militao y Alaba tendrán que esforzarse al máximo para detenerle. Pero si el ariete es muy peligroso, no lo es menos Luis Rioja. El extremo es un puñal por la banda y también tiene mucho gol, y si no que se lo digan al Barcelona, que lo ha sufrido en varias ocasiones.

10 minutos

Calientan los futbolistas sobre el terreno de juego y en breves momentos se retirarán a los vestuarios para recibir las últimas indicaciones de sus entrenadores y prepararse para vestirse de corto y saltar al verde del Santiago Bernabéu para disputar el Real Madrid – Alavés. Vamos, prepárense que en nada comienza este apasionante encuentro en el feudo madridista entre dos equipos con objetivos totalmente opuestos.

Al loro con Vinicius

Si uno de los nombres propios de este partido es Karim Benzema, el otro es Vinicius Júnior. El extremo brasileño del Real Madrid sufre una cacería en cada encuentro y en el club no entienden que los colegiados no protejan más a un futbolista que siempre está recibiendo patadas cuando intenta avanzar con el balón. Pero, también, en el club de Chamartín están intentando guiar a Vini para que no entre en las provocaciones de los rivales que le dan patadas para evitar, por ejemplo, amarillas absurdas.

A reencontrarse con el gol

Una de las tareas que tiene hoy el Real Madrid frente al Alavés es la de reconciliarse con el gol. En sus últimos 360 minutos los merengues sólo han sido capaces de anotar un gol. Posiblemente, por la ausencia de Karim Benzema, pero el francés está en el once y no habrá excusas. De hecho, esta es la peor racha de cara a portería desde 2018, cuando Julen Lopetegui dirigía la nave de Concha Espina.

El Plan de Alonso…¿y el Real Madrid?

Mientras todos esperan conocer ya cómo será el monoplaza que maneje Fernando Alonso en este Mundial de Fórmula 1 2022 que arrancará en marzo han surgido unos comentarios que relacionan a Alpine con el Real Madrid. El CEO de Renault ha hablado sobre la remota posibilidad de que el club blanco se convierta en el patrocinador oficial de uno de sus socios de honor, lo que haría que llevasen el monoplaza de color blanco. Puedes enterarte de todos los detalles de esta curiosa historia pinchando aquí.

Media hora para el partido

Ya sólo restan 30 minutos para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco intentará superar al Alavés para seguir liderando con comodidad la clasificación de la Liga Santander. Además, con un triunfo metería más presión a su perseguidor más inmediato, el Sevilla, que le toca jugar en el RCDE Stadium ante un Espanyol que llega tras empatar el derbi catalán.

A la final de Copa del Rey

Acaba de terminar el partido entre el Real Madrid y el Lenovo Tenerife correspondiente a la semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2022 que se celebra en Granada. Los de Pablo Laso mostraron su mejor versión y arrasaron ante los tinerfeños. El cuadro blanco se impuso 94-74 y ya esperan rival en la gran final de este domingo. Su adversario será el Barcelona o el UCAM Murcia. La crónica.

Bale, en el banquillo

Uno de los grandes nombres que era relacionado con su posible titularidad era Gareth Bale. El futbolista galés lo hizo bien ante el Villarreal y fue suplente frente al PSG. Pese a ello, Carlo Ancelotti ha decidido que el ex del Tottenham esté en el banquillo en este Real Madrid – Alavés. Es la primera vez que puede jugar delante de su afición casi dos años después; exactamente, 724 días. Toda la información, aquí.

Una nueva grada en el Bernabéu

Las obras del Santiago Bernabéu continúan a un ritmo vertiginoso y frente al PSG se estrenará una ‘nueva’ grada para los aficionados del Real Madrid. Gracias a esta reforma en la grada Lateral Este se podrán poner unos 3.200 nuevos asientos y la intención es que se estrenen cuando a los de Carlo Ancelotti les toque recibir al conjunto parisino en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Toda la información y el vídeo, pinchando aquí.

Once del Alavés

También José Luis Mendilibar ha anunciado el once con el que el Alavés tratará de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu y llevarse los tres puntos que le hagan estar más cerca de la salvación. Por parte del combinado vitoriano jugarán de inicio: Pachecho; Duarte, Lejeune, Miazga, Tenaglia; Escalante, Tomás Pina, Loum, Luis Rioja, Jason; Joselu.

Kroos descansa

Carlo Ancelotti ha hecho oficial el once con el que saltará al terreno de juego para enfrentarse al Alavés. El técnico italiano sólo hace un cambio respecto a la derrota en el Parque de los Príncipes y lo hace por descanso. Kroos arrancará el encuentro en el banquillo y Fede Valverde ocupará su lugar. La alineación del Real Madrid queda así: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius.

Benzema, al rescate

El delantero francés ya reapareció en el choque intersemanal de la Champions League contra el PSG y ahora acude al rescate de un Real Madrid que no está fino de cara a portería desde que se lesionó hace ya un mes frente al Elche. Desde entonces Karim Benzema no había participado en ningún partido y los de Carlo Ancelotti lo notaban. Ahora el galo a punta a ser titular y ser uno de los encargados de batir la portería del Alavés para acercar a los suyos a la victoria.

A olvidarse del PSG

Después del partido intersemanal frente al PSG en el Parque de los Príncipes de la ida de los octavos de final de la Champions League a los de Ancelotti les toca volverse a centrar en la Liga Santander. El Real Madrid tiene que volver a la senda de la victoria tras perder el citado partido y empatado el último liguero ante el Villarreal. No se lo pondrá nada fácil un Alavés que está necesitado de puntos y quieren evitar descolgarse de la lucha por la permanencia.

Un gran partido

Todavía queda mucho campeonato, pero las necesidades en los equipos comienzan a notarse. Eso es lo que sucede en el Alavés, que se encuentra en puestos de descenso y necesitan sumar para poder acercarse a la zona de salvación. Esta situación propicia que los babazorros salgan con todo al césped del Santiago Bernabéu, prometiendo un gran espectáculo en La Castellana. No lo tendrán fácil, ya que por delante tienen al Real Madrid, el líder de la Liga Santander, que necesita los tres puntos para seguir dominando la clasificación con soltura.