El Real Madrid activa el plan Haaland.

La operación Haaland lleva tiempo activada por Valdebebas, pero con la entrada 2022 el Real Madrid ha decidido que ha llegado el momento de comenzar a acelerar un fichaje que apunta a resolverse antes del mes de marzo. De hecho, entre la segunda mitad de enero y el mes de febrero es más que probable que el noruego sepa que camiseta se va a enfundar la próxima temporada. Y es por este motivo por el que los blancos lo tienen todo planeado para intentar hacerse con los servicios de un jugador que está llamado a ser uno de los principales referentes del fútbol mundial en los próximos años.

El Real Madrid ya ha hablado con Haaland y su entorno y conocen a la perfección el deseo del jugador, que no es otro que vestir la camiseta del 13 veces campeón de Europa el próximo año. La entidad madridista también se ha reunido en diferentes ocasiones con Mino Raiola. OKDIARIO ya contó que el italiano, que no ha mantenido históricamente una gran relación con los mandatarios madridistas, no sólo no va a ser un impedimento para que su representado cumpla su deseo de jugar en el equipo de la capital de España, sino que ha captado el mensaje y va a poner todo de su parte para que este fichaje se haga realidad.

Por lo tanto, el Real Madrid sabe que lo más difícil ya lo tiene bien encaminado. Cuenta a su favor con el deseo del jugador de terminar fichando por la entidad madridista y con la ayuda de su representante. El siguiente paso se antoja mucho más sencillo. Una vez que Haaland diga al Dortmund que quiere salir, algo que sucederá en las próximas semanas, los blancos se sentarán a hablar con los dirigentes de un club amigo. La relación entre ambas entidades es excepcional y los alemanes, si tienen que ver como su estrella hace las maletas, estarían encantados de que el camino que tomase fuese hacia el Santiago Bernabéu.

Trabajo silencioso y espacio a Mbappé

No obstante, el Real Madrid se va a mover con la discreción que le caracteriza. Los directivos blancos no quieren airear unas negociaciones que aunque están de cara, no van a ser sencillas. Y es que, el máximo rival para hacerse con los servicios del delantero es un Manchester City que tiene músculo económico de sobra para pujar con fuerza. Desde el Santiago Bernabéu sólo ven como un contrincante real a los ingleses, ya que por Chamartín saben que el Barcelona no puede, menos todavía si los acontecimientos se aceleran, y el PSG ya se llevó un “no” del jugador el pasado verano.

Por otro lado, el Real Madrid quiere dar el espacio que merece Mbappé. El fichaje del galo está encarrilado, pero no se hará oficial hasta que no termine la temporada. Los blancos quieren que primero llegue el atacante francés y sea presentado con todos los honores que se merece la contratación de un jugador de su categoría, y luego llegaría el momento de Haaland, aunque en verano lo normal es que todo esté más que decidido. Lo que es evidente es que los blancos lo van a intentar “seguro”.