Rayo Vallecano – Real Madrid, en directo | Ver online el partido de Liga de hoy, en vivo

El Real Madrid visita el Estadio de Vallecas para medirse al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander. El conjunto que entrena Carlo Ancelotti tiene claro que tendrá que luchar para sacar tres puntos importantísimos para seguir manteniendo esa renta ante el Sevilla, su más cercano perseguidor. Por su parte, los de Andoni Iraola han bajado un poco el nivel en este 2022 y quieren volver a hacerse fuertes en su feudo. A continuación, en OKDIARIO, te contamos el resultado, los goles y el minuto a minuto del Rayo Vallecano – Real Madrid en directo y en vivo online.

Rayo Vallecano – Real Madrid, en directo

Minuto 23

Igualdad máxima sobre el terreno de juego. El Real Madrid comenzó mejor pero poco a poco el Rayo se ha ido enchufando al partido y ahora mismo están muy equilibrados sobre el verde.

Minuto 21

Hacemos un inciso para contar que el llamamiento de Lunin para que los ciudadanos de Madrid ayuden a sus compatriotas ucranianos ha sido un éxito. OKDIARIO acudió al lugar donde se podían entregar medicamentos, ropa y alimentos y hablamos con uno de los coordinadores. Todo, pinchando aquí.

Minuto 19

Córner que pone Toni Kroos desde la derecha y Catena despeja de cabeza en el corazón del área.

Minuto 17

¡Atrapa Courtois en dos tiempos! Centro de Balliu al punto penalti y Sergi Guardiola suelta un testarazo muy centrado que detiene el guardameta belga del Real Madrid. Esto está muy interesante.

Minuto 16

Bien despejándola Courtois. Pase al hueco de Trejo a Comesaña y Carvajal que la corta entregándosela al guardameta madridista, que ante la presión de los hombres de Andoni Iraola optó por lanzarla lejos.

Minuto 14

Centro de Fran García desde el carril izquierdo y Courtois se hace gigante para imponerse por alto y agarrar el cuero.

Minuto 12

¿A dónde fuiste, Mario Suárez? El ex futbolista del Atlético de Madrid, que está jugando como central, intentó un disparo desde su frontal del área y el balón casi sale del Estadio de Vallecas. A las nubes el Rayo.

Minuto 10

¡Responde el Rayo Vallecano ahora! Fue Bebé el que galopó hasta intentar un disparo muy forzado que se estrelló en el lateral de la portería de Thibaut Courtois.

Minuto 9

¡¡¡UYYYYY!!! ¡Viniciuuuuuus! Posesión larguísima del Real Madrid que terminó con un balón al brasileño en la banda izquierda. Recortó hacia adentro y probó fortuna con un disparo colocado al palo largo pero se le marchó fuera. Acción muy parecida a la que sí marcó ante el Sevilla y que ese tanto supuso la victoria para el cuadro merengue.

Minuto 8

Evitó muy bien el córner Luca Zidane tras un despeje bastante fallido de Balliu.

Minuto 5

¡Otra vez la ha tenido Asensio! Benzema dejó solo a su compañero con un balón perfecto en la frontal del área. El mallorquín quiso tirar de primera, pero no golpeó bien y el cuero fue directo a las manos de Luca. Fallo extraño este, ya que acostumbrado como nos tiene a golazos, que no hubiera puesto en apuros al arquero rival extraña bastante.

Minuto 4

Robo de Dani Carvajal a Fran García cuando el jugador del Rayo Vallecano intentaba superarlo para poner un balón al corazón del área. Inició una contra el Real Madrid pero que fue frenada ante el buen repliegue de los locales.

Minuto 3

Bien también Courtois en el área contraria, que estuvo muy atento para salir y atrapar un pase en largo que iba hacia Sergi Guardiola.

Minuto 1

¡¡Paradón de Luca Zidane!! Vaya pase al hueco le metió Carvajal al desmarque de Marco Asensio, pero el balear se topó con una buena salida del guardameta del Rayo Vallecano, que tapó cualquier hueco al atacante del Real Madrid.

¡¡Comienza el derbi madrileño!!

Ya rueda el balón en el Estadio de Vallecas. Es el Rayo Vallecano el que pone en juego la primera posesión del encuentro. Adelante con estos 90 minutos que serán apasionantes, sin duda.

A puntito de arrancar

Ya no queda nada para que comience el partido. Los futbolistas comienzan a saltar al terreno de juego desde vestuarios y se sacarán las habituales fotos, harán el rutinario saludo entre equipos y el protocolario sorteo de saque y de campos. ¡Vamos allá que esto empieza en un abrir y cerrar de ojos!

Repaso a la jornada

Hasta el momento se han disputado tres encuentros de esta jornada 26 de la Liga Santander. El Levante se impuso al Elche el viernes por 3-0 y los granotas sueñan con la salvación. Por otro lado el Valencia venció a domicilio por 0-1 al Mallorca y Alavés y Getafe empataron 2-2 en el Coliseum Alfonso Pérez. Tras el Rayo Vallecano-Real Madrid se celebrará en el Metropolitano el Atlético-Celta. Ya mañana el Barcelona recibe al Athletic en el Camp Nou.

Calientan los equipos

Faltan menos de 20 minutos para que arranque el derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid y los futbolistas calientan sobre el terreno de juego del Estadio de Vallecas. En breves momentos se marcharán a vestuarios a terminar de prepararse y para recibir las últimas indicaciones de sus entrenadores para volver al verde y pelear estos 90 minutos por tres puntos importantísimos para ambos.

Al acecho de Reguilón

Antes comentábamos que Fran García pasará un examen en este derbi madrileño. El futbolista del Rayo Vallecano es uno de los jugadores que baraja el Real Madrid para que ocupe la plaza de Marcelo, pero uno de los que gana enteros para regresar al Santiago Bernabéu es Sergio Reguilón, que milita actualmente en el Tottenham. Todos los detalles, pinchando aquí.

La Liga, en juego

El Real Madrid continúa siendo líder indiscutible de la clasificación de la Liga Santander. Antes del inicio del encuentro los hombres de Carlo Ancelotti le sacan 6 puntos al Sevilla y en caso de ganar pasarán a ser 9 hasta que los de Julen Lopetegui jueguen el derbi sevillano en el Sánchez Pizjuán. Si los hispalenses pinchasen este domingo y los merengues ganaran en el Estadio de Vallecas podría considerarse un golpe sobre la mesa ya que habría bastante distancia entre ambos.

Eliminatorias en el horizonte

El Real Madrid continúa recuperando sensaciones y con su puesta a punto para afrontar el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League que se celebrará en el Santiago Bernabéu el 9 de marzo ante el PSG. Los de Ancelotti tienen que remontar el 1-0 que encajaron en el Parque de los Príncipes con gol de Kylian Mbappé. Por su parte el Rayo Vallecano esta semana visita al Betis al Benito Villamarín para jugar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey después de caer en Vallecas por 1-2 ante los de Manuel Pellegrini.

La nueva Superliga

Real Madrid, Barcelona y Juventus han continuado trabajando durante este año para darle una vuelta de tuerca a la Superliga y contar con el apoyo de todos los clubes del viejo continente y que los organismos no se opongan. Se primaría el mérito deportivo, por lo que estaría cambiando de equipos constantemente. Todos los detalles y la información, aquí.

Examen a Fran García

Otro de los nombres a tener en cuenta del Rayo Vallecano. El lateral izquierdo se formó en La Fábrica y salió para tener minutos. Firmó por el Rayo Vallecano hasta 2025 y está siendo su segunda temporada en el conjunto de la franja, donde se ha convertido en un futbolista muy importante para Andoni Iraola. Ahora, con el Real Madrid buscando un futbolista para reforzar el costado zurdo el nombre de Fran García vuelve a estar sobre la mesa. Toda la información, aquí.

Luca, contra su pasado

Luca Fernández será el responsable de defender la portería del Rayo Vallecano en este derbi madrileño. Ese nombre, para unos pocos, no significa nada, pero si explicamos que se trata del hijo de Zinedine Zidane la historia cambia. Un apellido ligado a la historia del Real Madrid y un futbolista formado en La Fábrica que tuvo que salir para buscar oportunidades fuera de Concha Espina y ahora no las está desaprovechando en el sur de la capital. Veremos como lo hace hoy contra sus ex compañeros y ante el sucesor de su progenitor.

Hay once del Rayo Vallecano

Andoni Iraola también ha comunicado los once futbolistas con los que irá a pelear por los tres puntos ante el Real Madrid. Encontramos alguna sorpresa en el once de los locales, pero hay que recordar que el Rayo Vallecano en los próximos días tendrá que visitar el Benito Villamarín para jugar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, ronda en la que tendrá que remontar un 1-2 adverso. La alineación del Rayo es la siguiente: Luca; Balliu, Catena, Mario Suárez, Fran García; Oscar Valentín, Comesaña, Bebé, Trejo, Álvaro García; Sergi Guardiola.

Nacho es titular

¡Ya tenemos once del Real Madrid! Carlo Ancelotti no sorprende con los hombres que alineará en el Estadio de Vallecas y la única gran novedad es la presencia de Nacho Fernández, que entra por el lesionado David Alaba. El conjunto blanco sale así a intentarse llevar los tres puntos del feudo del Rayo Vallecano: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius, Benzema.

Sin David Alaba

Carlo Ancelotti no podrá contar con el ex del Bayern de Múnich. El polivalente defensor austríaco no se entrenó el viernes por una sobrecarga y el técnico italiano decidió no forzar y que se quedase fuera de la lista. En su lugar todo apunta a que jugará Nacho Fernández. Por otro lado, Gareth Bale tampoco entró en la lista por molestias y el que ha sido baja de última hora es Lunin, que, tal y como desveló Carletto, lo está pasando muy mal por los hechos que están sucediendo en su país con la invasión rusa.

Visitando un fortín

El Rayo Vallecano ha estado firmando una temporada impecable. Donde más lo han demostrado ha sido delante de su gente, en el Estadio de Vallecas, donde sacar un punto es casi imposible. Los de Andoni Iraola se colocaron, incluso, en puestos de Champions League, pero poco a poco han ido perdiendo fuelle desde que el Athletic les ganase a domicilio a finales de enero. Desde entonces, en casa, el conjunto de la franja roja ha perdido dos encuentros más ante su público.

Partidazo en Vallecas

¡¡Muy buenas tardes!! Hoy tenemos derbi madrileño en Vallecas. El barrio del sur de la capital de España será testigo del enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid en el partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander. El conjunto blanco visita el feudo vallecano con la intención de llevarse tres puntos con los que seguir manteniendo la cómoda distancia que tiene en la clasificación respecto al Sevilla. Por su parte, los locales, ubicados en mitad de tabla, quieren dar la campanada y ganar al líder para seguir acercándose aún más a ese objetivo que es la permanencia ya que pelear por posiciones europeas es prácticamente una quimera.