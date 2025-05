Raúl anunciará a la plantilla del Castilla que dejará de ser entrenador este viernes

Raúl González Blanco anunciará este viernes a la plantilla del Real Madrid Castilla que dejará de ser entrenador del primer filial blanco al finalizar esta temporada. Esa es la decisión de la leyenda blanca que ya tiene tomada y que anunciará a sus jugadores en las próximas horas. Álvaro Arbeloa será su sucesor en un filial que volverá a competir en Primera Federación el curso que viene. Raúl seguirá sus pasos como entrenador fuera del club blanco.

El adiós de Raúl González al Real Madrid está a punto de producirse. El partido de la última jornada del grupo segundo de la Primera Federación, que se disputa el sábado, contra el Alcoyano será el último del técnico madridista al frente del Castilla. Ya sin nada en juego para los blancos. Este viernes le comunicará la decisión a su plantilla después del último entrenamiento de la temporada y posteriormente compartirán un aperitivo en Valdebebas tras realizar una gran temporada que ha dejado al primer filial blanco a las puertas del playoff de ascenso a pesar de todas las dificultades que ha sufrido el equipo.

El futuro de Raúl González como entrenador estará ligado a un nuevo club, todavía por desvelarse. La carrera del ya ex técnico madridista continuará fuera de Valdebebas. Aunque hay que recalcar que es decisión del propio Raúl marcharse de la entidad que preside Florentino Pérez. El Madrid no lo despide y si por el club fuese, Raúl podría quedarse ejerciendo otro cargo dentro de la entidad. Ya estuvo cerca de marcharse a finales del curso pasado, pero finalmente decidió quedarse otra campaña más.

Tras este movimiento, es un secreto a voces que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del Real Madrid Castilla para la temporada que viene. El ex lateral izquierdo, y actual entrenador del Juvenil A, todavía no conoce esta decisión por parte del club. No se lo han comunicado. Pero está cantado que así será. Es su turno y ha llegado su momento de dar ese paso hacia el primer filial blanco. Arbeloa, ahora, está centrado en terminar la temporada con su equipo. Terminarla a lo grande. Hay que recordar que el Juvenil A está en plena Copa de Campeones. La próxima semana se medirá al Valencia en las semifinales del torneo.

Siete años después, Raúl dirá adiós a La Fábrica. Esa con la que levantó la Youth League en el año 2020. La misma en la que ha estado seis temporadas dirigiendo al primer filial blanco. En dos ocasiones estuvo cerca de ascender a Segunda División, sobre todo hace tres temporadas cuando lo rozó en campo del Eldense. Esta temporada ha vuelto a marcarse un gran curso a pesar de todas las dificultades que ha sufrido el equipo con innumerables lesiones de jugadores importantes. Hay que recordar que Mario de Luis, portero del filial, tuvo que calentar con equipación de jugador durante un partido en el Di Stéfano para no cometer alienación indebida. Hasta ahí llegaron los problemas. Pero el equipo de Raúl los superó, dejó atrás el peligro del descenso y ha estado muy cerca de meterse en playoffs de ascenso.