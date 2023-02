Raíllo vuelve a acordarse de Vinicius: «Nunca le pondría como ejemplo para mis hijos»

Real Madrid y Mallorca vuelven a verse las caras este fin de semana (domingo a las 14:00 horas) y a su vez regresa la rivalidad creada entre Vinicius Jr. y toda la defensa bermellona. El extremo brasileño tuvo sus más y sus menos con el equipo isleño en el partido de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, al igual que en los otros partidos disputados la temporada pasada. Antonio Raíllo, capitán del equipo de Javier Aguirre, tuvo unas polémicas declaraciones después de aquel encuentro disputado en septiembre.

«Vinicius que baile, pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo», dijo el central del Mallorca tras el enfrentamiento que tuvo con la joven estrella madridista. Pero con Raíllo no fue con el único con el que saltaron chispas, Pablo Maffeo también se encargó de hacerle la vida imposible con patadas hasta el punto de llevar al jugador al límite.

Y es que esas declaraciones provocaron la defensa a ultranza de varios de sus compañeros de selección como Neymar quién declaró «no saber» quién era Raíllo. Vinicius Jr vio como el jugador del Mallorca continuaba con sus provocaciones más allá del terreno de juego, pese a haber terminado ya el encuentro que finalizó con goleada para el Real Madrid por 4-1.

Ahora, en la previa al encuentro, Raíllo ha vuelto a hablar en una entrevista para DAZN sobre este asunto volviendo a meter más leña en el fuego: «Me remito a lo que dije la última vez, no voy a decir mucho más de ello. Si el día de mañana tengo que ponerle de ejemplo a mis hijos a algún jugador, a lo mejor pondría a Modric o Benzema, pero nunca le pondría a él».