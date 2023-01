Vinicius vuelve a temblar con el VAR

Vinicius Junior afrontará el partido aplazado de la Liga Santander ante el Valencia sabiendo que desde el VAR no se le protegerá. El Comité Técnico de Árbitros ha designado como colegiado de campo para el partido del Real Madrid a Javier Alberola Rojas, mientras que frente a los monitores de la Sala VOR estará David Medié Jiménez. Este último ha sido el encargado de permitir una cacería incesante contra el brasileño en varios partidos tanto esta temporada como en la anterior.

En tres de los últimos cuatro partidos en los que Medié ha estado en Las Rozas monitorizando los encuentros de los madridistas, a Vinicius le han pegado sin descanso. La última ocasión, en Vallecas, donde el colegiado específico de VAR no avisó al árbitro de campo que fuese a ver un claro bofetón de Balliu a Vini, que habría dejado con uno menos al Rayo en un encuentro en el que terminaron ganando los franjirrojos por 3-2.

No es el único antecedente de esta temporada, puesto que también estuvo en el partido que enfrentó a los madridistas contra el Mallorca en el Bernabéu, en el que los bermellones sacaron de quicio a Vinicius que pese a ello acabó marcando. La enorme dureza que aplicaron los de Aguirre contra el brasileño quedó en nada, puesto que sólo le pitaron tres faltas. Pero el plato fuerte del árbitro catalán fue el pasado curso, donde no actuó como debía en el partido que midió a ambos en Son Moix.

Vinicius sufrió allí una entrada criminal que no fue revisada. Maffeo fue directo con su plancha a la rodilla del futbolista, pudiendo acabar esa misma noche con su carrera. Sánchez Martínez entonces pitó la falta, pero no mostró tarjeta al jugador mallorquinista, sino al delantero madridista, por revelarse incrédulo tras ver lo que el colegiado acababa de pasar por alto. En el VAR estaba Medié, que no intervino en una acción clara de roja.

En aquel encuentro, el astro canarinho sufrió una cacería sin precedentes, pero no fue el único. Medié entonces permitió la extrema violencia del Mallorca sobre el terreno de juego, no sólo contra Vini, puesto que fue Rodrygo quien abandonó lesionado el terreno de juego tras un pisotón temerario de Raíllo.

Frente al Valencia, Vinicius estará en alerta. El madridista se presenta como el gran activo en ataque de un Real Madrid necesitado, que no puede ceder más en Liga. Pero más necesitados están los de Gattuso, que llegan en una situación muy comprometida al Santiago Bernabéu, puesto que están sólo un punto por encima del descenso.